Demon Slayer: Mugen Train, le meilleur film d’animation (critique)

Cela fait 6 mois depuis Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba – Train Mugen est sorti dans les salles japonaises et est devenu une sensation qui a battu des records inimaginables tels que celui de « Le voyage de Chihiro »Maintenant, avec sa sortie en Amérique, nous avons la critique du magnifique film du studio Ufotable.

Parcelle:

L’arche du train Mugen met l’accent sur Tanjiro Kamado et compagnie voyageant au nom de la compagnie de chasseurs de démons vers un train où des cas de personnes disparues sont signalés, où ils trouvent l’un des 9 piliers, le pilier des flammes Kyojuro rengoku, que Tanjiro devait également poser sur la danse du dieu du feu (que nous avons pu observer dans la première saison de Demon Slayer), après avoir rencontré le puissant pilier, ils se rendent compte que l’une des douze lunes démoniaques détruisait les passagers du train, pour donner naissance au film.

Animation:

Mugen Train a été animé par le studio Ufotable, chargé d’animer la première saison, cette fois avec beaucoup plus de budget, ils ont montré beaucoup de combinaisons d’animation 3D avec 2D, avec des scènes impressionnantes montrant les compétences des personnages, avec une action impressionnante emballée scènes.

Quelque chose qui devrait être souligné dans l’animation est le fait de la manipulation des couleurs qui est quelque chose d’important dans la franchise Kimetsu no Yaiba, comme dans le cas des yeux des personnages qui ont des tons vifs qui se détachent du dessin central du animations, ainsi que ses différentes techniques de respiration.

Accueil:

S’exprimant en tant que spectateur, le film a été très bien accepté par le grand public, au moment d’aller à la première fonction, vous pouviez voir l’enthousiasme des fans qui ont utilisé Cosplays pour ressembler à leurs personnages préférés du film, où à la fin, ils nous donnent des billets de train similaires au même film.

Conclusion:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train a tout pour provoquer l’excitation, le rire et les larmes. Si vous êtes fan de la franchise c’est un oui ou un oui, totalement obligatoire et même si vous êtes une personne qui n’a pas eu le bonheur de pouvoir voir l’anime, le film est assez agréable et vous comprenez pourquoi ledit film est le chiffre d’affaires le plus élevé du Japon.

Au Tonique Nous vous recommandons vivement de regarder Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba -Mugen Train, sa première saison est en Netflix.