« Demon Slayer »: LiSA remporte le prix de la meilleure musique japonaise

« Demon Slayer » a connu une excellente année en 2020 avec l’arrivée de son premier long métrage, « Train Mugen», Qui a déjà réalisé des centaines de millions de dollars de bénéfices. La franchise a terminé l’année en beauté avec un autre jalon comme thème principal de la saison, « Gurenge« Comme le plus important dans Japon.

Le thème d’ouverture de LiSA pour les aventures de Tanjiro et Nezuko a déjà battu plusieurs records en Japon après la sortie de la première saison de l’anime et nous ne serions certainement pas surpris si cela faisait de même en 2021.

Les Japan Records Awards a eu lieu entrée numéro 62 dans 2020, réunissant certains des plus grands talents musicaux du pays pour célébrer certains des succès sortis l’année dernière.

A partir de 1959, les prix ont longtemps été décernés à l’époque de la Saint-Sylvestre, envoyant l’année en soulignant certains des Les meilleurs talents musicaux du Japon.

LiSA a remporté les prix du record japonais pour l’OP de Demon Slayer: KnY! Il s’agit du plus grand prix de musique au Japon et de la première fois qu’une chanson d’anime remporte le Grand Prix. Félicitations !!! pic.twitter.com/AJiqu8HSx6 – otakujp (@otakucalendarjp)

30 décembre 2020





Gurenge de LiSA a été téléchargé plus d’un million de fois, faisant de la chanteuse la première artiste féminine à battre ce record, et la chanson elle-même a été diffusée plus de cent millions de fois à ce jour.

Il va sans dire que le thème principal de la première saison de « Demon Slayer » est définitivement devenu l’une des pistes les plus populaires au monde de l’anime.