« Demon Slayer »: les 10 meilleurs épisodes de la saison 1 de « Kimetsu no Yaiba »

« Tueur de démons«Et son adaptation d’anime a débuté en 2019, il a vraiment connu un plus grand succès ces derniers temps, principalement grâce au film« Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train », qui est récemment arrivé aux États-Unis après avoir quitté le Japon en 2020. Avec un seul saison et un film, la série est devenue un phénomène international.

Basé sur le manga du même nom de Koyoharu Gotouge, « Tueur de démons« suivez les aventures de Tanjiro Kamado, un adolescent qui devient un chasseur de démons après que sa famille a été tuée par l’un de ces êtres. En plus de ses personnages, le succès de «Kimetsu no yaiba» Cela est dû à sa grande histoire et à ses batailles.

Comme vous vous en souvenez, le saison 1 de « Tueur de démons » fini avec Tanjiro, Inosuke, Zenitsu Oui Nezuko monter à bord d’un train étrange, après avoir affronté des policiers qui trouvaient ses vêtements étranges. Apparemment, le monde des chasseurs de démons est divisé entre ceux qui connaissent la vérité et le monde extérieur qui n’ont aucune idée des démons.

La série s’est terminée là, avec eux embarquant dans le « Train Mugen« à peine, montrant qu’en lui était aussi Kyōjurō Rengoku, les Colonne de feu qui pourrait montrer Tanjiro le vrai chemin des flammes, une capacité qu’il a déchaînée lors de son dernier combat contre Rui, la Cinquième lune décroissante.

10 MEILLEURS CHAPITRES DE «KIMETSU NO YAIBA»

10. « Maître du manoir », épisode 22

La cicatrice sur la tête de Tanjiro, qui se transforme dans la saison 1 en une autre marque entièrement. (Photo: Crunchyroll)

Il y a un arc d’histoire vraiment incroyable de « Tueur de démons » impliquant toute une famille de démons. Cet arc porte le héros, Tanjiro Kamado, à la limite, et le défie à un point où même le public n’était pas sûr que certains des héros survivraient. Eh bien cet épisode, « Maître et le manoir » c’est après cet arc étonnant.

Nous sommes également présentés à une foule de nouveaux chasseurs de démons dans cet épisode. Tu vois, dans cet univers, Chasseurs de démons Ce sont les seules personnes qui empêchent les démons de tuer toute l’humanité. Jusqu’à présent, nous n’avons vu que quelques-uns des assassins de rang inférieur, jusqu’à ce que dans cet épisode, nous voyions le plus fort.

9. «Tsuguko, Kanao Tsuyuri», épisode 25

La marque de chasseur de démons est une marque mystérieuse qui apparaît sur le corps de certains chasseurs de démons qui ont atteint un certain niveau de force dans leurs capacités. (Photo: Crunchyroll)

La première saison de « Tueur de démons » en fait, pour certains, il avait un rythme étrange que d’autres n’aimaient pas, mais le public l’appréciait vraiment. Ce que je veux dire, c’est que le point culminant de la première saison vient en fait de plusieurs épisodes avant le dernier épisode, qui mène directement au film, « Train Mugen « .

Cet épisode est génial car nous voyons l’aboutissement de toute la formation de Tanjiro. Il était assez blessé et se remet avec d’étranges exercices. Mais même après avoir franchi la sonnette, nous voyons les résultats finaux et ils sont excellents. Cet épisode est aussi l’avant-dernier épisode de la saison, et à ce stade, on a l’impression Tanjiro il est prêt pour ce qui l’attend dans le film.

8. «Sélection finale», épisode 4

Une des joies absolues de « Tueur de démons » voit tous les démons extrêmement différents. Et c’est le premier épisode où nous en voyons un vraiment horrible. On peut aussi voir Tanjiro utilisez les connaissances que vous avez apprises de votre professeur, Urokodaki, qui a une histoire avec l’un des démons laissés dans la forêt.

7. «Muzan Kibutsuji», épisode 7

Les techniques de respiration de Tanjiro ont évolué au fur et à mesure que l’anime progresse. (Photo: Crunchyroll)

Un démon s’est enfui avec des jeunes femmes et personne ne sait comment cela s’est passé. C’est un épisode vraiment passionnant car nous pouvons voir les techniques de respiration de l’eau de Tanjiro mis à l’épreuve d’une manière qui semble totalement unique, d’autant plus que Tanjiro Il se retrouve enfin dans l’eau, ce qui n’est peut-être pas le meilleur endroit pour attraper un tueur de démons qui respire l’eau.

6. « Vous ne devez maîtriser qu’une seule chose », épisode 17

Le soleil est le style le plus puissant. (Photo: Ufotable)

Nous apprenons à voir Zenitsu sinon dans cet épisode une fois que nous voyons sa trame de fond, qui implique un vieil homme qui ne l’abandonnera jamais. C’est l’un des épisodes qui a peut-être vraiment solidifié la fidélité du public à l’anime.

5. «Quelque chose de plus important que la vie», épisode 13

La puissance et les styles de combat de « Kimetsu no Yaiba » sont basés sur la respiration. (Photo: Ufotable)

Ceci est un autre épisode de Zenitsu dans lequel il protège quelque chose qui Tanjiro a près de lui et qui lui est cher. Le fait est que Zenitsu protège ce quelque chose d’un nouveau personnage avec un masque de sanglier nommé Inosuke. C’est particulièrement étrange car les chasseurs de démons ne sont pas censés blesser d’autres chasseurs de démons.

C’est un grand épisode en raison de toutes les différentes dynamiques de personnages impliquées. Nous en apprenons beaucoup sur Inosuke, Zenitsu Oui Tanjiro par la façon dont ils réagissent à des personnalités extrêmement différentes les uns des autres, ce qui rend chaque personnage plus réel et intéressant.

4. «Le sanglier montre ses crocs, Zenitsu dort», épisode 12

Zenitsu pourrait explorer davantage ses pouvoirs dans la deuxième saison de « Demon Slayer » (Photo: Crunchyroll)

C’est l’épisode qui précède « Quelque chose de plus important que la vie », et c’est une action pure jusqu’à la fin. Tanjiro Oui Zenitsu Ils se séparent dans un manoir en constante évolution, tandis qu’un démon se cache, retourne la maison en frappant un tambour sur sa poitrine.

3. « Hinokami », Épisode 19

Il existe différentes postures en ce qui concerne la respiration lors des combats à l’épée. (Photo: Ufotable)

Cet épisode fait partie de cet incroyable arc familial mentionné ci-dessus. Tanjiro Vous êtes dans une forêt infestée d’araignées, et les chasseurs de démons y agissent de manière très drôle, s’attaquant les uns les autres et agissant presque comme des zombies. Quelque chose ne va pas, mais nous découvrons bientôt la cause de tout cela chez un personnage sans méfiance qui estime que la violence est le meilleur chemin vers l’amour.

Tanjiro vous n’êtes évidemment pas d’accord, bien sûr. Tanjiro Vous êtes à la porte de la mort et vous devez vraiment creuser profondément pour traverser cela. Nous avons un excellent flash-back de son père, dansant dans la neige avec le feu, puis nous voyons le moment le plus explosif et le plus explosif de toute la première saison où Tanjiro Il donne tout ce qu’il a pour remporter sa victoire.

2. «Sabito et Makomo», épisode 3

Tanjiro découvre que pour échapper au monde des rêves, il doit se sacrifier (Photo: Crunchyroll)

Au cours de sa formation à couper un rocher en deux, qui est le dernier défi de Tanjiro Avant la sélection finale, il rencontre deux jeunes inconnus masqués. Cet épisode est presque poétique dans son récit et est incroyablement triste, mais aussi stimulant pour Tanjiro. Nous dirions que c’est le meilleur épisode de la série, mais il y en a un de plus que nous soulignerions dans la première saison.

1. « Against Corp Rules », épisode 21

La première saison de « Demon Slayer » a été créée le 6 avril 2019 et s’est terminée le 28 septembre de la même année (Photo: Ufotable)

Dans cet épisode, nous pouvons voir la trame de fond d’un diable et pourquoi il a fait tout ce qu’il a fait tout au long de cet arc déchirant dans la forêt d’araignées. Des éclairs de la vie des démons avant qu’ils ne se transforment en démons ont été montrés dans les épisodes précédents, mais c’est celui qui pénètre vraiment dans le cœur et la psyché de l’un des démons.