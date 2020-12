Demon Slayer: le long métrage le plus réussi au Japon de tous les temps

À propos de la série animée qui a commencé l’année dernière Demon Slayer Un énorme battage médiatique s’est rapidement développé. Cela a finalement culminé il y a quelques mois au Japon avec le début du premier film, qui était déjà a battu divers records. Il y a quelques jours, un nouveau a été ajouté, car entre-temps « Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train » le long métrage le plus réussi au Japon de tous les temps.

Demon Slayer: le film d’anime domine le box-office japonais

Après le Film « Demon Slayer » Les deux superproductions hollywoodiennes « Titanic » et « Frozen » ont pu les dépasser ces dernières semaines, le succès de l’anime a pris fin il y a cinq jours. la Couronne et détrôné le précédent Coureur avant « Spirited Away ». Cela a été annoncé par les responsables via le Compte Twitter de l’anime.

劇場版 「鬼 滅 の 刃」 無限 列車 編, 公開 73 日間 で 観 客 動員 2404 万 9907 人 (興 行 収入 324 億 7889 万 5850 円) と な り ま し た. 2020 年, 映 触 れ と に 々 に, な と に に に に な と に に に に 画 と と に に に れ と に に に にて い た だ い た お 一 人 お 一 人 に 心 よ り 御 礼 申 し 上 げ ま す .. 皆 様 の ご 健 勝 と ご ご 多 幸 を お 祈 り し て お り を い お 年 い い す お 良 い い す お 年 良 い い す お 良 い い す お 年 良 い す お 年 良 い# 鬼 滅 の 刃 – 鬼 滅 の 刃 公式 (@kimetsu_off) 28 décembre 2020

C’est le point culminant préliminaire d’un immense succès pour les fabricants, car il s’agit actuellement de « Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train » à la première place pendant près de trois mois sans interruption les graphiques. Donc le film pourrait déjà être au Japon seul rapportent l’équivalent de 256,56 millions d’euros. Il s’agit désormais du long métrage incontesté le plus réussi au Japon de tous les temps.

Film Demon Slayer: Au niveau international seulement classé 3e parmi les films d’animation les plus réussis

Le film « Demon Slayer » est déjà terminé avec ses résultats grossiers 3e place parmi les films d’animation les plus réussis au niveau international n’importe quand. « Chihiros Reise ins Zauberland » a pris la deuxième place (environ 289,34 millions d’euros) et « Votre nom. – Hier, aujourd’hui et pour toujours »à la première place (environ 291,67 millions d’euros) sont déjà à portée de main.

Photo d’annonce pour la sortie en salles en Allemagne du film « Demon Slayer »

(© Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable)

Le succès de l’anime n’a pas encore été diffusé dans les cinémas de divers grands marchés cinématographiques, par exemple en Chine et aux États-Unis. Cela signifie que le film devrait être en mesure d’étendre ses revenus au box-office précédents afin de se couronner l’anime le plus réussi de tous les temps au niveau international.

L’anime n’a pas non plus été montré dans ce pays, mais les fans locaux n’ont pas à attendre trop longtemps. En Allemagne, « Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train » devrait commencer le 25 mars 2021 avec une sortie vocale allemande et japonaise dans les cinémas.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂