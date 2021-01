Demon Slayer, l’anime du moment dans le monde, arrive sur Netflix

«Kimetsu no Yaiba», Aussi connu comme ‘Tueur de démons’ ou ‘Gardiens de la nuit’ car une franchise traverse le meilleur moment de son histoire, depuis son film, qui enjambe l’arc de ‘Le train infini’, vient du dépassement ‘Le voyage de Chihiro’ comme le film le plus rentable de l’histoire du Japon, comme nous l’avions prévu plus tôt, et il est en bonne voie de continuer à battre des records du monde.

Il existe actuellement une marge de moins de 20 millions de dollars dans le monde grâce au travail de Hayao Miyazaki, mais nous devons tenir compte du fait que cette bande Il n’a pas encore été publié en Chine, aux États-Unis ou dans d’autres pays européens là où c’est à la mode, donc le long métrage d’animation historique de Studio Ghibli passera à la deuxième place, estiment les experts.

Le manga créé par Koyoharu Gotōge En 2016, il a annoncé son adaptation anime en 2018 et a commencé à être diffusé un an plus tard jusqu’en septembre 2019. La nouvelle qui a impacté ses fans est venue après la scène post-crédits du dernier épisode, depuis a révélé que l’arc « Mugen Ressha » (Le train infini) arriverait au format film, qui est aujourd’hui un succès.







Cet événement qui fait bouger l’anime a fait du bruit aux États-Unis et a augmenté sa popularité, et c’est pourquoi Netflix, la version américaine, a confirmé que ‘Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ va frapper le service de streaming. Pour le moment, on ne sait pas quand il arrivera sur la plate-forme en Amérique latine, mais ils estiment que ce sera bientôt.

+ Comment regarder Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Amérique latine?

Si tu veux voir ‘Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ en Amérique latine, vous avez la possibilité de le faire gratuitement via la plateforme Crunchyroll, où vous trouverez les 26 épisodes de la saison 1.