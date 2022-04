Demon Slayer : La première bande-annonce de la 3e saison de l’anime à succès est sortie

C’est allé vite : il y a moins de deux mois Saison 2 de Demon Slayer a culminé dans sa grande finale était maintenant une première bande-annonce pour la prochaine saison 3 publié. Cela nous donne un petit aperçu la prochaine aventure par Tanjiro et ses amis.

3. Saison Demon Slayer actuellement sans date de début

Après épreuve de force angoissante dans le quartier rouge nos héros devront bientôt relever un nouveau défi. Cela se passe dans Arc du village des forgerons, le neuvième arc narratif majeur du modèle de manga. Notre protagoniste Tanjirō doit chercher ce forgeron là-bas qui une fois fait son épée et expliquez-lui comment l’arme a pu être si gravement endommagée.

Il y a aussi une rencontre avec Muichiro Tokito, le Pilier de la Nébuleuse le tueur de démons. Tanjiro et Genya, un de ses camarades, doivent se battre contre le pilier deux démons de haut niveau particulièrement puissants aide, dont l’un a une capacité particulièrement forte.

Cependant, des informations précises sur la 3ème saison de l’anime à succès sont actuellement disponibles toujours en pénurie. Par exemple, on ne sait toujours pas quand la nouvelle saison commencera. On ne sait pas non plus si la prochaine saison uniquement sur l’arc Swordsmith Village mettra l’accent sur ça dans le manga 28 chapitres inclut, ou si ce qui suit est déjà inclus Arc d’entraînement Hashira Peut être adapté sur total neuf chapitres.

Pour qui sont déjà deux en charge connu pour travailler sur Demon Slayer Saison 3. Le poste de réalisateur rejoint à nouveau Haruo Sotozakiqui a déjà les deux premières saisons du hit anime ainsi que le long métrage à grand succès avait mis en scène. Akira Matsushima (« Naruto ») contrôle le dessins de personnages à. Les doubleurs japonais bien connus sont également de nouveau impliqués. La saison sera à nouveau produite en Table ovni Studio (« Fate Zero »).

Visuel clé officiel de la saison 3 de Demon Slayer © Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

Les deux premières saisons de « Demon Slayer » sont dans ce pays chez Crunchyroll et WAKANIM accessible. De plus, vous pouvez également faire la 1ère saison chez Netflix flux. Actuellement la 3ème saison du hit anime pas encore de date de début obtenir.