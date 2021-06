« Demon Slayer »: Koyoharu Gotouge, le mystérieux créateur de « Kimetsu no Yaiba »

« Tueur de démons« Est devenu une sensation internationale. La série a commencé comme un manga créé par Koyoharu Gotouge, publié dans Weekly Shōnen Jump. Un anime basé sur le manga a commencé à être diffusé au Japon en 2019, et peu de temps après, « Kimetsu no yaiba« A commencé à être connu dans le monde entier.

Ce qui a commencé comme un faible grondement de popularité s’est rapidement transformé en un raz-de-marée de fans. Aujourd’hui, l’histoire de « Tueur de démons« il s’est propagé à presque tous les médias. « Kimetsu no yaiba » sur papier est l’une des séries de mangas les plus vendues de tous les temps, avec plus de 150 millions d’exemplaires imprimés en japonais et en anglais.

« Tueur de démons« à l’écran, il est devenu une sensation de la culture pop. Et si cela ne suffit pas « Kimetsu no yaiba » il a également été transformé en jeux vidéo, en pièces de théâtre et même en une exposition d’art. La popularité qu’il a eue n’est pas une coïncidence. Koyoharu Gotouge passé des années à essayer d’obtenir une histoire sérialisée.

L’histoire de « Kimetsu no yaiba« est l’un des esprits créatifs dévoués qui font des heures supplémentaires pour fournir au public une histoire et des personnages avec lesquels ils peuvent se connecter. C’est ce que l’on sait du mystérieux créateur d’histoire qui a réussi à se positionner parmi les meilleurs au milieu du monde. animé.

KOYOHARU GOTOUGE, LE MYSTERIEUX CRÉATEUR DE « KIMETSU NO YAIBA »

Tatsuhiko Katayama, a suggéré à Koyoharu Gotouge de créer d’autres œuvres avec des intrigues plus simples. (Photo : Koyoharu Gotouge)

Peu de détails sont connus sur la vie de l’auteur, si ce n’est qu’elle vient de la préfecture de Fukuoka. Bien que dans ses pages de présentation, il ne mentionne pas son sexe et n’utilise que des pronoms neutres, il a été révélé par d’autres sources que Gotouge c’est une femme.

Koyoharu Gotouge est le pseudonyme qu’elle utilise en tant qu’auteur et illustratrice anonyme derrière « Tueur de démons ». Gotouge Il n’a publié que quatre autres mangas à ce jour. Le sien un tir début, « Kagarigari », a reçu un prix Prix ​​du manga Jump Treasure pour les nouveaux arrivants au 2013. Gotouge suivi « Kagarigari » avec « Monju Shirō Kyōdai » au Aller au suivant ! Oui « Rokkotsu-san » au Saut Shōnen hebdomadaire.

Après que « Rokkotsu-san », Gotouge voulait créer une série hebdomadaire et a commencé à travailler avec l’éditeur Tatsuhiko Katayama dans le manga « Haeniwa no Zigzag ». Lorsque « Haeniwa no Zigzag » il n’a pas été sélectionné pour la sérialisation, ils savaient tous les deux qu’ils devaient changer de cap. Par conséquent, ils ont utilisé les thèmes primés « Kagarigari » de Gotogue comme base de votre nouvelle histoire, « Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba ».

Cette fois, ils ont réussi et Saut Shōnen hebdomadaire histoire sérialisée. Gotouge il a fait de son mieux pour rester anonyme, même si sa popularité est montée en flèche. L’auteur n’a fait aucune apparition publique et les éditeurs de Saut Shōnen hebdomadaire faire tout son possible pour protéger l’identité de Gotouge, même si elle est devenue la première créatrice de mangas à figurer sur la liste Temps 100 au 2021.

Koyoharu Gotouge a fait ses débuts en tant qu’auteur en 2013 dans le cadre d’un concours Shūeisha Publishing Young Talent. (Photo : Koyoharu Gotouge)

L’éditeur Kohei Ohnishi dit que la personnalité de l’auteur est présente dans la série à travers le « Nature sérieuse, honnêteté et sens aigu des responsabilités » de Tanjiro. Tatsuhiko Katayama est l’éditeur de Saut Shōnen hebdomadaire qui a aidé Koyoharu Gotouge créer « Tueur de démons ». Katayama Oui Gotouge ont commencé à travailler ensemble peu après la publication de « Rokkotsu-san ».

Dans une interview avec Manga Plus, Katayama a expliqué que les deux ont décidé de se concentrer sur une histoire avec un simple motif japonais qui les aiderait à passer à la sérialisation. Ils ont décidé de baser leur travail sur le premier album primé un coup « Kagarigari » de Gotouge. Gotouge a créé un storyboard pour une éventuelle série intitulée « Kisatsu no Nagare ».

Cependant, Katayama croyait qu’il était trop sombre pour la sérialisation et a encouragé Gotouge développer un « Personnage plus brillant et plus normal » pour naviguer dans le monde sombre de l’histoire. L’instinct de l’éditeur avait raison : Kamado Tanjiro, le protagoniste de « Tueur de démons », est l’un des principaux attraits de la série, en grande partie en raison de son optimisme inébranlable face à la violence et au danger constants.

L’auteur a pris la prémisse de « Kagarigari » et a ajouté des concepts basés sur la culture japonaise, y compris le cadre de l’ère Taishō. (Photo : Koyoharu Gotouge)

Katayama Il a également expliqué son influence sur le titre du manga. À l’origine, Gotouge je voulais appeler le manga « Kisatsu no Yaiba ». Le caractère « Satsu » signifie tuer en japonais, ce qui Katayama a estimé qu’il était trop intense pour plaire à un large éventail de lecteurs de mangas. Le duo a donc réfléchi à divers remplaçants potentiels et a atterri sur « Kimetsu ».

Ce n’est pas un vrai mot en japonais, mais il emprunte le caractère à « périr », avec un ton plus clair que « tuer ». Avec ces changements, il est né « Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba ». Dans la Comic-Con International de 2017., Visualisation des médias a annoncé qu’il publierait « Tueur de démons » en anglais, par son cachet Saut Shônen.

La pièce devait d’abord s’appeler « Kisatsu no Yaiba ». (Photo : Koyoharu Gotouge)

Lorsque Visualisation des médias commencé à poster « Tueur de démons » en anglais, Shueisha, la société qui possède Saut Shōnen hebdomadaire, venait de publier le sixième tome du manga en Japon. Puis en janvier 2019, Shueisha a lancé une nouvelle plate-forme appelée Manga Plus. Oui ok Visualisation des médias historiquement, il n’a publié que des histoires de Saut Shōnen hebdomadaire sur des plateformes comparables, Shueisha les usages Manga Plus de publier l’intégralité de son catalogue en anglais.

En plus de ça, Manga Plus vise à publier de nombreux titres de la société simultanément en japonais et en anglais. Au lancement du site, plus de 30 titres, inclus « Tueur de démons », faisaient partie de leurs offres initiales. Pour la première fois, les fans anglophones du manga « Tueur de démons » Ils ont pu lire de nouveaux chapitres à peu près en même temps que leurs homologues japonais.