Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Qui est Tanjiro Kamado?

Tanjiro Kamado est l’un des personnages les plus aimés de Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba Et ce n’est pas si mal, puisque son cœur tendre, son sens de la justice et sa tâche de sauver sa sœur d’être un démon ont conquis le cœur des fans.

Tanjiro Kamado est un chasseur de démons dont l’objectif principal est de trouver la personne responsable d’avoir tué sa famille et transformé sa sœur. Nezuko en démon.

Tanjiro a les cheveux bordeaux lissés en arrière et les yeux sombres avec une cicatrice en haut à gauche de son front. Elle porte de longues boucles d’oreilles rectangulaires avec un symbole du soleil qui sont lettres hanafuda et un haori à carreaux noir et vert sur son uniforme de chasse au démon.

Tanjiro est gentil par nature et a été décrit par d’autres par quelqu’un aux yeux très doux. Vous avez beaucoup de détermination et n’abandonnerez pas une fois que vous aurez un objectif à atteindre; Un exemple est de trouver le remède pour Nezuko. Bien qu’il soit relativement fort par lui-même, il n’est pas opposé à demander de l’aide aux autres quand il en a besoin. Il est très protecteur envers ses amis et encore plus avec sa petite sœur.

Son attribut le plus important est sa capacité à sympathiser avec n’importe qui, même les démons. Cependant, ce trait pourrait rendre certains Démons ils se rachètent quelques instants avant la mort, bien que cela arrive rarement.

À partir des années de service et de l’expérience qu’il a vécue, il est devenu plus calculateur et strict dans sa décision. Son courage de protéger les faibles l’a engagé à affronter son ennemi avec respect et dignité, qu’ils soient bons ou mauvais démons.

Si vous voulez en savoir plus sur Tanjiro et son odyssée pour sauver sa sœur et détruire Muzan Kibutsuji, ne manquez pas la deuxième saison qui sortira cette année.