« Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train » augmente le box-office local de plus de 1 000%

«Demon Slayer: Mugen Train» continue de battre des records au Japon après sa sortie en salles, avec certaines des données d’information les plus intéressantes à venir sous la forme d’un film incroyablement populaire qui augmente les bénéfices des salles. local en un mille pour cent en conséquence.

Bien que les fans de Amérique du Nord doivent attendre l’année prochaine pour voir les dernières aventures de anime de Tanjiro, Nezuko et il du repos de Corps de assassins de Putain, le film a déjà généré des centaines de millions de dollars de revenus et est en passe de devenir le long métrage le plus rentable jamais sorti en Japon.

Les statistiques des revenus des théâtres locaux au Japon sont stupéfiantes en comparaison d’une année à l’autre, comme en 2020 les cinémas générés autour de 148 millions de dollars au cours du mois de novembrealors qu’à cette époque de l’année dernière en 2019, les théâtres locaux n’avaient soulevé que 14 millions de dollars.

Avec une augmentation de mille pour cent des revenus, il est clair que le premier film de la franchise de Demon Slayer a été un énorme succès et a réussi à générer des bénéfices importants à l’Est pour aider à compenser ce qui a été perdu dans le cadre de la pandémie mondiale qui a rendu difficile pour les téléspectateurs réguliers de se rendre dans leurs cinémas locaux.

Les fanatiques ils ne s’attendent pas seulement à voir le premier film de la franchise « Demon Slayer », mais aussi voir quand une deuxième saison du série TV.

La franchise est l’une des histoires les plus populaires aujourd’hui.