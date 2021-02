« Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba »: deuxième saison annoncée

L’attente est terminée! après plus d’un an d’attente et un film qui n’a pas atteint tous les continents, « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » revient sur les petits écrans avec sa deuxième saison.

L’anime à succès a confirmé qu’il travaillait sur sa deuxième saison dans l’espoir de faire ses débuts de la même manière 2021 même malgré la pandémie mondiale.

La deuxième saison prévoit d’adapter l’arc du district d’entraînement du manga, et Une affiche de la saison a été publiée pour exciter les fans.

Cette grande annonce a été faite au Japon juste à temps pour la Jour de Saint Valentin. Les acteurs et l’équipe derrière Demon Slayer a organisé un événement de diffusion vivre pour montrer certains des produits les plus importants de « Demon Slayer » à venir en 2021. Comme vous pouvez l’imaginer, l’équipe avait beaucoup à partager sur le prochain jeu vidéo de l’anime, mais tout est devenu assez épique après l’annonce de la deuxième saison.

Avec une deuxième saison confirmée, les fans ont hâte de voir Ufotable, le studio derrière Demon Slayer, gérez la pression.

La première saison de l’anime a été un grand succès et a aidé le manga de Koyoharu Gotouge monte en flèche dans les ventes. Certains fans se sont demandé si le succès était un pur hasard, mais la sortie de « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train » dissipé tous les doutes sur toutes les statistiques.

Nous verrons enfin Kamado Tanjiro reprend sa grande aventure et affrontez toutes sortes de dangers avec les chasseurs de démons pour pour pouvoir sauver sa soeur nezuko d’être un démon Et ici, à Tónica, nous ne pourrions pas être plus excités!