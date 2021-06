« Demon Slayer »: histoire, pouvoirs et tout ce que vous devez savoir sur Mitsuri Kanroji

Les adeptes de « Tueur de démonsIls connaissent déjà les Hashira, ou piliers, car ils sont les plus hauts dirigeants du Demon Hunter Corps. The Love Hashira Mitsuri Kanroji est présenté pour la première fois lorsque le protagoniste de la série, Tanjiro Kamado, rencontre les différents Hashira à la fin de la première fois de la série.

Cependant, quelque chose que les fans n’ont pas vu dans le anime principale est l’histoire de ces piliers. Dans les numéros de manga qui sont équivalents aux chapitres de la série, comme le # 44 et le #Quatre cinq, les lecteurs ont pu en apprendre davantage sur chaque membre du Hashira, inclus Mitsuri Kanroji.

Immédiatement, les fans se rendent compte que Mitsuri elle est gentille, timide et féminine comme la solution logique pour le titre de ‘Pilier d’amour‘. Cependant, comme l’histoire de «Tueur de démons« Développe et explore les profondeurs de chaque membre de Hashira, les adeptes de la chasseuse de démons découvrent la vérité derrière son incroyable pouvoir.

Pour cette raison, dans cet article, nous allons faire un petit retour sur son histoire, les pouvoirs que sa marque contient vraiment dans « Tueur de démons« Et tout ce que l’on sait sur les raisons pour lesquelles ils l’ont choisie comme Pilier d’amour. Minutieux! Pourrais avoir SPOILERS plus tard que ce qui se passera dans le anime et quelques pages du manche.

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR MITSURI KANROJI, LE PILIER DE L’AMOUR

Semblable à Pilier des insectes, Shinobu Kocho, Mitsuri Kanroji Elle semble petite et réservée à la première rencontre. Les opposants sont imprudents en sous-estimant l’un de ces épéistes. Quoi Shinobu, Mitsuri il est extrêmement rapide et agile. Son développement de la Souffle d’amour, une technique d’épée dérivée de la Souffle de la flamme, vu pour la première fois dans le volume 13 n° 112.

Cette technique lui permet d’utiliser son épée comme un fouet à des vitesses et une flexibilité mortelles. De plus, son immense force musculaire lui permet de générer de puissantes techniques d’accumulation et des styles de combat. Comme Shinobu, seul Mitsuri peut accéder à votre souffle d’amour ; Shinobu est le maître du Respiration des insectes tandis que Mitsuri est le professeur de la Souffle d’amour.

Cependant, contrairement Shinobu, Mitsuri il n’utilise pas d’armes supplémentaires pour aider son style de respiration. La fleur de glycine pourpre est juste la spécialité de Shinobu. Mitsuri cela a à voir avec vos propres forces physiques, votre endurance et votre amour féroce pour vos alliés. Il est également connu pour déchirer un démon à mains nues, lorsque cela est nécessaire.

La force physique de Mitsuri n’a pas de rival en lui Corps de chasseurs de démons ni parmi les Hashira. Il a une physiologie musculaire particulièrement améliorée, cachée sous un corps maigre mais tonique. A un moment du manga, un démon se demande même si Mitsuri Il est capable de raidir son corps pour résister à ce qui serait autrement des coups mortels et écrasants, démontrant son ingéniosité et sa capacité à penser vite pendant la bataille.

Apprendre à aimer et à accepter leurs différences lui a permis de Mitsuri développer et s’épanouir dans la version la plus forte d’elle-même. Montré dans divers flashbacks tout au long de la manga, Mitsuri Elle éprouve des difficultés avec sa force musculaire, le besoin de manger beaucoup pour maintenir une telle puissance musculaire et ses cheveux aux couleurs vives.

Se sentir en désaccord avec votre vraie nature, Mitsuri essaie de le cacher ou de s’accommoder pour apparaître semblable à ceux qui sont plus faibles ou différents de lui, même lorsqu’il atteint le Corps des chasseurs de démons. Une amitié rapide avec Shinobu Kocho Oui Obinaï Iguro lui montre Mitsuri que son vrai moi est sa plus belle forme.

Suite aux encouragements supplémentaires de votre mentor, Kyojuro Rengoku, Mitsuri embrasse enfin sa vraie nature de force et d’amour, et crée sa capacité de combat unique, le Souffle d’amour. Son ascension vers Amour Hashira Ce n’est pas possible sans votre acceptation de vous-même et votre volonté d’embrasser vos forces physiques et émotionnelles.

Cela permet à ses relations personnelles de mûrir et de prospérer, et à ses adversaires de frémir dans son sillage, car très peu de démons ont pu le combattre et sortir vivants de l’assaut. Tout cela montre que le amour, à la fois donné et reçu, c’est vraiment l’arme la plus puissante de Mitsuri Kanroji.