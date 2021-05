Demon Slayer Gurenge La chanson la plus rentable du Japon en 2020

Thème d’ouverture de Demon Slayer Gurenge a été couronnée chanson la plus rentable de 2020 au Japon. Être l’anime de Tueur de démons: Kimetsu non yaiba celui qui a catapulté cette chanson.

Le thème d’ouverture « Gurenge » par LiSA a été honoré de pas mal de prix tout au long de 2020 et 2021. L’artiste a joué pour un certain nombre de projets d’anime dans le passé, mais c’était sans aucun doute le plus grand succès de l’artiste pour l’une de ses chansons jusqu’à présent avec toutes sortes de disques battus.

Maintenant, l’ouverture a gagné une autre grande reconnaissance en tant que chanson la plus rentable de 2020 au Japon.

La Société japonaise pour les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs a annoncé que «Gurenge» de LiSA était le lauréat du Gold Award lors de la 39e édition des prix JASRAC. Ce prix prend en compte les ventes de redevances, le karaoké, les ventes commerciales et d’autres plates-formes au cours d’une période donnée, et le Gold Award signifie que «Gurenge» était la chanson avec la meilleure performance de cette année. Sorti pour la première fois en 2019, « Gurenge » a été un énorme succès pour l’artiste.

Le succès de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba franchise dans son ensemble a explosé depuis la fin de la première saison, et il a mérité une sortie majeure pour son film, maintenant la deuxième saison est prévue pour une sortie à l’automne cette année.