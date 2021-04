Demon Slayer: Funimation annonce de nouvelles émissions spéciales

Démon Slayer: Mugen TrainLe premier film tant attendu de la franchise animée Shonen, sortant dans les salles américaines plus tard ce mois-ci, Funimation cherche à mettre à jour les fans avec de nouvelles émissions spéciales télévisées.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Assassin’s Creed Valhalla: les fans attristés par le retard du DLC

Les trois spéciaux, intitulés « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Brother’s Bond », « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mt. Natagumo Arc » et « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hashira Meeting Arc », ils racontent l’histoire de l’anime avec des visuels anciens et nouveaux.

La première saison de l’anime Demon Slayer a raconté l’histoire tragique de Tanjiro Oui Nezuko, deux frères victimes d’une attaque démoniaque qui les dirige vers l’obtention du pouvoir de libérer le monde du fléau démoniaque.

Funimation Il s’est rendu sur son compte Twitter officiel pour partager la nouvelle que les trois émissions spéciales de Demon Slayer TV vont bientôt atterrir sur la plate-forme de streaming, récapitulant la première saison de l’anime dans un format beaucoup plus digeste à travers d’anciennes et de nouvelles images animées.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Jeune femme prometteuse »: le côté brut de la vengeance

Avec Mugen Train sortant en salles à la fin du mois sur le continent, les fans de Demon Slayer peuvent également s’attendre à ce que la deuxième saison de l’anime arrive plus tard cette année.