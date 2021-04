« Demon Slayer »: explication de la fin de la saison 1 de « Kimetsu no Yaiba »

« Tueur de démonsEst l’une des séries animées les plus populaires de ces dernières années, et l’ajout récent du titre à la bibliothèque d’animés de Netflix a permis à un nouveau public de vivre l’action passionnante. « Kimetsu no Yaiba » raconte le voyage de Tanjiro, un tueur de démons grandissant qui entreprend de vaincre le puissant et mortel démon responsable de la mort de sa famille et de transformer sa sœur en une créature enragée.

Tanjiro et ses compagnons Tueur de démons Ils grandissent considérablement et acquièrent de nouvelles compétences incroyables au cours de leur voyage, ce qui est loin d’être terminé. « Tueur de démons« comprend beaucoup dans sa première saison de 26 épisodes, mais certaines révélations sérieuses sont faites dans la finale qui auront un impact énorme sur ce qui va suivre pour l’équipe de tueurs de démons.

La série a été initialement publiée le Japon dans Juillet 2019 et peu de temps après, il a atteint le reste du monde via des plates-formes telles que Crunchyroll, avec un tel succès que l’histoire s’est poursuivie avec le film « Demon Slayer the Movie: Mugen Train», Qui a battu des records au box-office en Japon. Développé par Ufotable, une deuxième saison de « Tueur de démons”A été confirmé en février 2021 comme une adaptation de ‘Quartier des divertissements Arc‘, le huitième arc du manga original.

Bien qu’aucune autre information n’ait été révélée sur les événements à venir de « Tueur de démons», Il est sûr d’être un succès. Par conséquent, ci-dessous, nous vous expliquerons l’explication de la fin du saison 1 en guise de décompte en attendant la première de la deuxième saison qui sortira entre le milieu et la fin de l’année, puis elle sera disponible sur les plateformes de streaming. Récemment, la première saison a été ajoutée à Netflix.

EXPLICATION DE LA FIN DE LA SAISON 1 DE «DEMON SLAYER»

La fin de « Tueur de démons » offre un répit de l’action tout en Tanjiro et ses amis reprennent leur souffle et découvrent son projet d’avenir. Cependant, un flashback effrayant montre Muzan Kibutsuji dans sa forme la plus cruelle. Frustré par les efforts ratés de Rui et les autres Démons des douze lunes, Kibutsuji Nettoyez le magasin et massacrez tout le monde au lieu de faire face à plus de frustration. La seule exception est Enmu, qui montre une loyauté appropriée envers le chef de la Démons des douze lunes.

Muzan récompense Enmu avec une bonne dose de son sang, lui donnant un énorme regain de puissance et informant le démon qu’il en gagnera encore plus s’il élimine Tanjiro. De manière très impressionnante, la fin parvient à éliminer plusieurs méchants importants, mais aussi des positions Enmu comme la nouvelle grande menace. C’est une meilleure stratégie pour ce qui est à venir Tanjiro tomber sur un tout nouvel ennemi.

QUI EST À BORD DU MUGEN TRAIN?

Affiche du film « Demon Slayer », qui a battu des records au Japon. Photo: Ufotable.

La saison 1 de « Tueur de démons » conclure avec Tanjiro, Nezuko, Inosuke et Zenitsu apprenant qu’un énorme train est devenu le site de nombreuses victimes et observations de démons. le Corps de tueur de démons envoyer à Tanjiro pour débarrasser le train de son mal. C’est le genre d’histoire qui aurait facilement pu être un seul épisode de la première saison, il est donc excitant de savoir que le Train Mugen c’est en fait un obstacle beaucoup plus important pour votre équipe.

Les derniers moments de la saison évoquent un réel sentiment qu’un chapitre touche à sa fin en raison de la façon dont le Train Mugen sépare littéralement les personnages du reste de la distribution. La première saison porte avec elle l’énergie mystérieuse de ne pas savoir qu’un Tueur de démons peut sauter de façon inattendue pour aider Tanjiro, mais cette possibilité se transforme en quelque chose comme un véhicule en mouvement.

L’équipe de Tanjiro de Inosuke, Zenitsu et Nezuko ils montent à bord du train, mais ils le font aussi Flamme Hashira, Rengokuainsi que le récemment amélioré Enmu des Démons des douze lunes de Muzan. C’est un mélange fort de personnages dans un espace restreint.

DANS QUEL STATUT LA GUERISON DEMONIQUE DE NEZUKO SE TROUVE-T-ELLE?

Nezuko Kamado, soeur du protagoniste, passe la majeure partie de l’histoire avec un bâillon (pour ne mordre personne) et enfermé dans une boîte (pour le protéger du soleil (Photo: Ufotable)

Une grande partie de la mission de Tanjiro dans la première saison de « Tueur de démons » est qu’il veut désespérément soutenir sa sœur, Nezuko, à l’abri de l’exécution et la ramener à son état de non-démon. Les progrès sont extrêmement lents au début et Nezuko elle reste bâillonnée tout au long de la saison, et des astuces comme l’hypnose doivent être utilisées pour la garder apprivoisée.

Le tempérament de Nezuko devient plus contrôlé au fur et à mesure que la saison avance et Tanjiro cela peut montrer qu’elle a encore du libre arbitre en elle, mais il est encore loin de revenir à la normale. Il n’est pas clair si Nezuko guérira ou s’il trouvera simplement une normalité dans son état démoniaque, mais Tanjiro il est devenu plus protecteur envers elle que jamais et leur lien sera absolument important dans ce qui est à venir.

Y aura-t-il une possibilité de retour prolongé?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba a connu une croissance massive de sa popularité en 2018 et 2019. (Photo: Twitter)

« Tueur de démons » positions Inosuke et Zenitsu en tant que combattants importants accompagnant Tanjiro dans leur mission, cependant, tous deux deviennent toujours des guerriers, comme lui-même Tanjiro. Le trio fonctionne très bien en équipe, mais une grande partie de la saison a Zenitsu et Inosuke derrière Tanjiro. Les derniers épisodes montrent que tous les trois ont sérieusement travaillé sur leurs techniques de respiration à pleine concentration. Mais, les progrès de Tanjiro est le centre d’attention, mais il est évident que Inosuke et Zenitsu ils ont également apporté une amélioration substantielle.

Inosuke et Zenitsu n’ont pas encore eu l’occasion de montrer leurs nouvelles compétences, mais il est probable que le Train Mugen marquez votre premier grand test de force. « Tueur de démons » C’est une série en constante évolution, ce qui signifie que bon nombre de ses grands personnages peuvent être laissés dans le passé. Tanjiro s’est fait des amis importants en cours de route comme Kanao, Aoi et les autres membres de Domaine des papillons. Alors que Tanjiro et l’adresse de l’entreprise Train Mugen et au-delà, ces personnages spécifiques à la région ne seront probablement jamais revus et de nouveaux alliés seront trouvés.

Cependant, il semble que Hashira ne jouera un rôle plus important dans les choses à venir que l’animosité entre les Douze lunes démoniaquess et le Corps de chasseurs de démons s’empirer. Rengoku rejoint l’équipe de Tanjiro quand ils montent à bord du train, mais il est peu probable que ce soit le seul autre Tueur de démons offrir un soutien dans le futur.

COMMENT LE FILM SE COMPLÈTE-T-IL AVEC LA FIN DE L’ANIME?

Sa popularité était telle que « Demon Slayer » a finalement conduit la série à revendiquer le titre de « manga le plus vendu de l’année ». (Photo: Twitter)

Cette fin est quelque peu silencieuse par rapport à certains des plus grands épisodes de la série, mais la fin montre immédiatement la suite de l’histoire de l’anime dans le film, « Tueur de démons » ou «Kimetsu no Yaiba: Train Mugen». Il n’est pas inhabituel pour un anime populaire d’obtenir des films compagnons, mais ils présentent souvent des histoires supplémentaires qui peuvent exister par elles-mêmes.

Train Mugen, cependant, il adapte le Chapitre 54 au 69 du manga « Tueur de démons » Et c’est un écran indispensable pour tout fan de la série. L’anime a décidé d’adapter cet arc d’histoire en un long métrage accrocheur, plutôt que de consacrer une poignée d’épisodes au début de la deuxième saison à ce matériau. Espérons que la structure de Train Mugen permettra la deuxième saison de « Tueur de démons » Couvrez encore plus de terrain et racontez une histoire ciblée à travers vos épisodes.