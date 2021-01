« Demon Slayer » et son accumulation totale au box-office à ce jour

« Demon Slayer » a été sur une séquence de box-office pendant des mois, et il semble que la bande n’a pas encore fini de lire pour de l’argent. Avec une première mondiale à l’horizon, le premier film d’anime a fait une énorme bankroll depuis sa première en octobre au Japon. Et grâce à une nouvelle mise à jour, les fans savent exactement combien il a gagné. Tanjiro dans les salles à ce jour.

Cinema Today a récemment mis à jour ses chiffres pour Demon Slayer outre-mer, et le total est ahurissant. Il s’avère que la bande a gagnéo 347,9 millions de dollars à ce jour, ce qui équivaut à environ 36 milliards de yens. Tanjiro a vendu 26,44 millions de billets dimanche dernier, et ce coup a poussé « Demon Slayer » retour à la première place au box-office japonais.

Maintenant « Demon Slayer » est de retour au sommet et a gagné casi 2 millions de dollars le week-end dernier. Ce n’est pas mal du tout pour un film étranger qui a fait ses débuts en Octobre 2020.

Concernant votre position à la billetterie, « Demon Slayer » C’est le mouvement numéro un de la période du box-office japonais. C’est maintenant le deuxième film l’anime le plus rentable de tous les temps en ce qui concerne le box-office mondial.