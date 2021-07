« Demon Slayer » dévoile une nouvelle bande-annonce pour sa deuxième saison

« Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » se prépare pour l’arrivée en Occident avec sa deuxième saison, révélant une nouvelle bande-annonce sous-titrée en anglais. La première saison de l’adaptation du manga acclamé de Koyoharu Gotouge a été un grand succès commercial à travers le monde, qui a récemment pris ses fans par surprise après la sortie de « Mugen Train », le film qui sert de lien pour son nouvel arc dramatique .

Avec « Mugen Train » devenant le film d’animation le plus rentable de l’histoire, il n’est pas étonnant que la deuxième saison de « Demon Slayer » s’avère être l’une des plus attendues de l’année, se préparant pour son arrivée à la télévision. 2021.

Préparez-vous pour une nouvelle mission dans le quartier des divertissements de Yoshiwara avec #DemonSlayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc arrive en 2021 ! ✨ pic.twitter.com/GPwnlL2mVK – Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba (anglais) (@DemonSlayerUSA)

5 juillet 2021





Anime Expo Lite 2021 a présenté via Aniplex of America un premier aperçu des nouveaux épisodes de « Demon Slayer », cette fois sous-titrés en anglais. La série a été préparée pour raconter l’arc narratif centré sur le « District de divertissement », celui que les fans devront attendre octobre pour le voir entièrement animé grâce à l’équipe d’Ufotable.

« Kimetsu No Yaiba » reprendra son histoire après les événements de « Mugen Train » il est donc tout à fait nécessaire d’avoir vu le film avant de commencer la deuxième saison de l’anime. Tanjiro et compagnie vont maintenant se rendre dans le soi-disant « Divertissement District » pour enquêter sur les rumeurs concernant la présence de démons dans cet endroit.

Cette saga du manga « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » comprend entre les chapitres 70 et 99, bien qu’on ne sache pas combien d’épisodes d’animation l’adaptation comprendra ou si la saison couvrira l’ensemble de l’arc narratif dans son intégralité.

« Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » reprendra sa diffusion au Japon en octobre 2021. Actuellement, la première saison de la série est déjà disponible via Crunchyroll et Funimation pour toute l’Amérique latine, et bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation sur son possible arrivée date, il est possible que la deuxième saison atteigne également ces plateformes à un moment donné après sa première.