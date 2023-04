Demon Slayer : Combien d’épisodes compte la saison 3 de Kimetsu no Yaiba ?

in

Animé

Nous vous disons combien d’épisodes le nouvel épisode de tueur de démon.

© CrunchyrollVoici le nombre total de chapitres de la saison 3 de Kimetsu no Yaiba et sa date de sortie

Le troisième volet de tueur de démon Il a déjà atteint le streaming et nous vous disons combien d’épisodes compte la saison 3qui suit l’arc de la Villa del Herrero avec Tanjiro et deux piliers comme protagonistes de cette aventure.

Le premier chapitre de tueur de démon Il a été présenté le dimanche 9 avril au Japon avec des sous-titres en anglais, espagnol, portugais, français, allemand, italien, arabe, russe et hindi et le premier épisode a duré près d’une heure, nous vous disons donc le nombre total d’épisodes qu’il y aura.

+ Combien de chapitres compte la saison 3 de Kimetsu no Yaiba ?

saison trois de tueur de démon aura un total de 11 épisodesavec des premières hebdomadaires dans croustillant chaque semaine. Le premier chapitre du troisième épisode présentait la rencontre des lunes supérieures et était intitulé « Le rêve de quelqu’un« .

Le deuxième épisode s’intitule « Yoriichi de type zéro » et sera présenté en première ce dimanche 16 avril; Le troisième chapitre de Kimetsu no Yaiba saison 3 arrivera le 23 avril 2023, bien que son titre ne soit pas encore connu. Ici nous vous laissons le calendrier complet des dates de sortie de chaque chapitre:

Chapitre 1 : 9 avril Chapitre 2 : 16 avril Chapitre 3 : 23 avril Chapitre 4 : 30 avril Chapitre 5 : 7 mai Chapitre 6 : 14 mai Chapitre 7 : 21 mai Chapitre 8 : 28 mai Chapitre 9 : 4 juin Chapitre 10 : 11 juin Chapitre 11 : 18 juin

+ De quoi parle Demon Slayer Saison 3 : Kimetsu no Yaiba ?

Tanjiro, Nezuko et les piliers arrivent au village des forgerons, où notre protagoniste cherche des indices pour vaincre Muzan Kibutsuji et chercher une nouvelle épée, après son combat avec la lune supérieure 6. Cependant, le village est attaqué par deux lunes supérieures. , donc l’arc est plein d’histoire, mais aussi d’action et de batailles.

