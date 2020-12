« Demon Slayer » bat le record du manga le plus vendu de 2020

Quand il s’agit de popularité, on ne peut nier le succès de « Demon Slayer ». La série est l’un des plus grands de tous les anime en ce moment, et son manga ne cesse de croître que de la lumière de la série.

La mise à jour a été mise en ligne cette semaine lorsque Oricon a publié ses chiffres de vente pour l’année dernière. Les données, à partir de novembre 2019 jusqu’à Novembre 2020, s’ajoutent à toutes les ventes estimées de titres de manga au Japon.

Il s’avère que « Tueur de démons » a détruit la compétition et les fans sont impressionnés par l’écart entre la première et la deuxième place.

« Tueur de démons » classé premier dans 2020 avec des ventes massives de 82 345 447. Il est difficile de comprendre ce grand nombre, on ne sait donc pas comment le créateur a réagi Koyoharu Gotouge à la fin de l’année révèlent.

« Tueur de démons » il a également éliminé le concours sur une autre liste importante de l’année. Le manga aurait eu le volume le plus vendu en Japon, qui s’est avéré être le volume 18.

Récemment « Tueur de démons » a créé son film « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train » qui à ce jour est le deuxième film le plus rentable de tous Japon surpassant le Titanic de James Cameron.