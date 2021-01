Demon Slayer augmente ses ventes annuelles de mangas au Japon

« Demon Slayer » a récemment fait les manchettes avec le fait que l’anime a contribué à élever les stations de télévision qui a joué la série produite par Ufotable au Japon, et il semble que le manga de la franchise a fait quelque chose de similaire en ce qui concerne les ventes générales pour l’environnement pendant la pandémie mondiale.

COVID-19 a causé un certain nombre de retards et même d’annulations dans tous les domaines, mais il semble que rien ne puisse arrêter le succès fulgurant des aventures de Tanjiro, Nezuko et d’autres membres du corps «Demon Slayer».

Cette augmentation des ventes est d’autant plus impressionnante que le manga Demon Slayer a pris fin, avec l’histoire de Tanjiro et Nezuko atteignant la fin l’année dernière. Les ventes de mangas, dans l’ensemble, ont augmenté au Japon de 5% depuis l’année 2019 à 2020, et les médias Nikkei ont confirmé que «Demon Slayer» est l’une des principales raisons.

La deuxième saison de Demon Slayer n’a pas encore été annoncé, mais les fans de Amérique du Nord attendent la sortie du premier long métrage de la série en « Demon Slayer: Mugen Train ».