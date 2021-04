« Demon Slayer 2 »: quand sortira la saison 2 de l’anime ‘Kimetsu no Yaiba’

La deuxième saison de « Tueur de démons»(« Kimetsu no Yaiba »dans sa langue d’origine) a été confirmé en février 2021 comme une adaptation de« Entertainment District Arc », le huitième arc du manga du même nom de Koyoharu Gotouge.

« Tueur de démons”Est ​​un anime très réussi au Japon et à l’étranger qui se concentre sur la vie de Tanjiro Kamado, un adolescent qui tente de devenir un bourreau de démons après que sa famille a été tuée par l’un d’eux, et cherche également à sauver sa soeur Demon, Nezuko.

La fin de la première saison de « Tueur de démons« A laissé plusieurs histoires inachevées qui se poursuivent dans le film » Demon Slayer: Mugen Train « , qui à son tour se poursuivra dans le deuxième volet de la série.

Zenitsu pourrait explorer davantage ses pouvoirs dans la deuxième saison de « Demon Slayer » (Photo: Ufotable)

QUAND LA SAISON 2 DE «DEMON SLAYER» SERA-T-ELLE SORTIE?

La deuxième saison de « Tueur de démons« Il n’a pas encore de date de sortie exacte, mais les aperçus ont confirmé qu’il arrivera dans le courant de 2021 et sera plus tard disponible sur des services de streaming tels que Crunchyroll ou Netflix.

Pour l’instant, on s’attend à ce que les nouveaux épisodes de l’une des franchises d’anime les plus réussies et les plus populaires de ces derniers temps soient disponibles à partir de septembre ou octobre de cette année.

La première saison de « Tueur de démons»A remporté le prix du« meilleur anime »aux Newtype Anime Awards 2019 et« Anime of the Year »aux Crunchyroll Anime Awards 2020. De plus, le film« Demon Slayer: Mugen Train »a battu d’innombrables records au box-office au Japon.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE «DEMON SLAYER»

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «DEMON SLAYER»?

La deuxième saison de l’anime couvrira l’histoire connue sous le nom d’Arc du quartier des divertissements. Cet arc est une autre histoire mémorable de « Tueur de démons». L’intrigue a des personnages infiltrés dans un quartier urbain avec de nouveaux éléments qu’ils n’ont jamais connus de leur vie, comme les nouvelles technologies et les gens autour d’eux qui ne savent rien des démons.

L’histoire unit Tanjiro, Zenitsu et Inosuke à Tengen Uzui, qui est le pilier du son. Par conséquent, les fans de manga savent que c’est un arc avec une excellente intrigue et un point culminant très attrayant.