Demon Hunter: Demon Hunter construit dans Diablo Immortal – quelles compétences sont les meilleures?

Qui préfère être seul dans Diablo Immortel est sur la route ou veut cultiver un peu pendant que les membres de son groupe sont absents, est avec le Chasseur de démon respectivement Chasseur de démon mieux conseiller de prendre une classe qui se démarque par-dessus tout pour les joueurs confirmés convenable et le à partir du niveau 60 devient un véritable maître des dégâts individuels.

Bien sûr, pour que ces guerriers très mobiles atteignent leur plein potentiel, vous devez jusque dans les moindres détails faire attention, quelles compétences vous enseignez votre caractère et quel équipement tu crées Cependant, si vous y consacrez beaucoup d’efforts, vous obtiendrez un échange une vraie machine de combat.

Pour que vous sachiez exactement dans quoi vous vous embarquez avec la classe de chasseur de démons et lesquels Forces et faiblesses ce vengeur solitaire implique, nous avons ce qu’il vous faut un petit aperçu établi. Ensuite, nous vous dirons exactement et étape par étape comment obtenir le chasseur de démons se dilate parfaitement.

Renforcer

Dégâts élevés contre des cibles uniques

Attaquer à distance de sécurité

Peut utiliser des capacités avec des attaques principales

Peut attaquer en se déplaçant

Bon pour les joueurs solo

faiblesses

défense faible

Les compétences en mobilité sont inférieures à la moyenne

N’a pas de buffs de groupe

Pas de contrôle de foule en PvP

Diablo Immortal: Tout sur le chasseur de démons

Le chasseur de démons de « Diablo Immortal » est avant tout intéressant pour tous les groupes, un concessionnaire de dommages fiable cherche ça de la deuxième rangée Attaque des cibles uniques et leur inflige des dégâts importants. Mais il convient aussi pour joueurs solosqui veulent cultiver des primes, rechercher des trésors cachés et terminer des quêtes secondaires et des portails d’anciens.

Pour que votre chasseur de démons soit armé pour cette tâche et devienne également un guerrier fiable, ou un guerrier se débrouille facilement seulvous devez d’abord atteindre le niveau 60, car cela ne fonctionne qu’à ce stade construction en vedette. Mais alors aussi correct.

Si vous suivez nos instructions, votre personnage pourra des hordes entières se battre à la fois et à lui tout seul. Pour cela tu t’appuies sur des compétences comme ça tir multiple et grêle de vengeancepour éliminer plusieurs cibles à la fois pendant que vous êtes avec Balançoire audacieuse se déplace habilement entre les rangs ennemis et évite les dégâts.

Alors tu paries encore le bon équipement sur, vos attaques infligent encore plus de dégâts et vous pouvez éliminer des armées entières sans vous faire une égratignure. Grâce à cette construction, votre dégâts maximisésà quoi sert peut-être le chasseur de démons personnage le plus fort de tout le jeu Puissance.

©Blizzard Entertainment, Inc.

Demon Hunter Build : Les attributs les plus importants

qui parfait chasseur de démon aimerait avoir, bien sûr, doit regarder de près le les attributs avoir. Au total, il y a dans « Diablo Immortal » cinq attributs principaux et d’autres attributs qui ont des valeurs différentes selon la classe. Ton priorités dans ce vengeur solitaire devrait utiliser la liste suivante comme guide :

Force : +1 score de combat, +0.3 dégâts

: +1 score de combat, +0.3 dégâts Puissance : +1 valeur de combat, +0.1 armure, +0.1 pénétration d’armure

: +1 valeur de combat, +0.1 armure, +0.1 pénétration d’armure vitalité : +1 au score de combat, +3 de vie

: +1 au score de combat, +3 de vie volonté : +1 valeur de combat, +0.1 potentiel, +0.1 résistance

: +1 valeur de combat, +0.1 potentiel, +0.1 résistance intelligence: +1 au score de combat

La force est donc certainement importante, car ce n’est qu’avec cette valeur que votre arbalète à un vraiment arme mortelleà quoi ça sert attribut le plus important pour tous les aventuriers en solo Puissance. bravoure est également pertinent, car ainsi le Dégâts des coups critiques augmentés devient. La troisième place suit finalement vitalitéquoi surtout important en PvP est.

volonté semble être un attribut que vous voulez également avoir, mais depuis le début de Diablo Immortal plutôt de peu d’importance, qui, selon les experts et les initiés, est susceptible de changer. Alors n’ignorez pas complètement la volonté, mais mesurez-la quand même sens tertiaire uniquement à.

Demon Hunter Build: meilleures capacités et comment les utiliser

Votre chasseur de démons dans « Diablo Immortal » s’appuie principalement sur les compétences avec de forts dégâts simplesmais aussi sur Compétences AoE, qui attaquent plusieurs cibles à la fois. Suivez notre recommandation et avec un peu de pratique vous pourrez faire de nombreux domaines ferme seul et seulement les besoins dans les zones les plus difficiles et à patrons du monde l’aide d’autres joueurs.

Tir à l’arbalète (attaque principale)

Disponible à partir du niveau 1

Taper : Dégâts

: Dégâts tirer un Flèche du 840 à 1 176 dégâts vous oblige à vous déplacer plus lentement.

du vous oblige à vous déplacer plus lentement. Le coup d’arbalète ultime volée améliore votre attaque principale 12 secondesaugmente les dégâts par coup 1 102 à 1 365tire des volées de flèches et augmente votre vitesse de déplacement.

tir multiple

Disponible à partir du niveau 1

refroidir : 9 secondes

: 9 secondes Taper : Dégâts

: Dégâts Feu un volée de flèches lancer tous les adversaires dans une direction 945 dégâts inflige Maximum 3 prélèvements.

grêle de vengeance

Disponible à partir du niveau 3

refroidir : 16 secondes

: 16 secondes Taper : Dégâts

: Dégâts Feu un énorme volée de flèches dans les airs, pleuvant pendant plusieurs secondes et tous les ennemis dans la zone au cours de 4 secondes 2 632 dégâts inflige

Balançoire audacieuse

Disponible à partir du niveau 15

refroidir : 10 secondes

: 10 secondes Taper : dommages et mobilité

: dommages et mobilité Se balancer sur une corde à un endroit à proximité et inflige des ennemis en cours de route 1 115 dégâts à, vous êtes en attendant inattaquable. Maximum 2 prélèvements.

Vengeance

Disponible à partir du niveau 50

refroidir : 20 secondes

: 20 secondes Taper : Dégâts et Buff

: Dégâts et Buff Si Vengeance est équipé, le vôtre le sera vitesse de mouvement automatiquement pour tout ennemi proche augmenté de 3% et peut empilé jusqu’à dix fois sera. Lorsqu’il est activé, vous transformez 10 secondes longtemps dans l’incarnation de la vengeance, de sorte que chaque attaque primaire 2 tirs supplémentaires de 211 dégâts chacun les feux.

©Blizzard Entertainment, Inc.

Comme vous pouvez déjà le voir, cette combinaison de compétences est parfaite pour faire cavalier seul dans Diablo Immortal affronter de nombreux ennemis. Alors que l’attaque principale est généralement suffisante pour une ligne simple, vous pouvez Grêle de vengeance et Multishot infligez des dégâts à plusieurs ennemis à la fois.

Grâce à la capacité passive de Vengeance et saut audacieux il est presque impossible de coincer votre chasseur de démons et vous en avez toujours un as dans ta manchepour vous sortir de situations délicates. Si les adversaires prennent le dessus, vous pouvez monter d’un cran grâce à Rache et éclaircir le paquet.

Cependant, il est important ici bouger constamment et sur le chemin du niveau 60, s’entraînant à regrouper les ennemis suit avec succès et comment manœuvrer autour d’eux. Si vous voyagez seul, il vous faudra beaucoup de patience, malgré les valeurs de dégâts élevées, pour pouvoir traverser seul de plus grandes zones.

Demon Hunter Build : L’équipement légendaire parfait

Pour compléter correctement votre chasseur de démons dans Diablo Immortal, nous vous recommandons ceux énumérés ci-dessous Équipement légendaire, que vous réveillez aussi au mieux exactement dans cet ordre. C’est ainsi que vous obtenez les meilleurs bonuspour pouvoir maîtriser chaque zone en tant qu’aventurier solo.

Au fait : L’Affamé

dégâts d’arbalète pénètre maintenant les ennemis et frappe des ennemis supplémentaires derrière eux.

et derrière eux. Dégâts de tir à l’arbalète augmenté de 10%.

Coffre : Cœur de vengeance

Temps de recharge de vengeance réduit de 15% .

. Temps de recharge de vengeance réduit de 10%.

Tête : Vision des Perdus

Pendant Vengeance, chaque ennemi vaincu augmente la durée restante de Vengeance de 0,2 seconde jusqu’à une extension maximale de 2,4 secondes .

jusqu’à une extension maximale de . Temps de recharge de vengeance réduit de 10%.

Jambes : la rage implacable de Coff

Alors que la vengeance cause toutes les 2 attaques primaires C’est elle 1 fusées supplémentaires tire sur une cible proche 256 dégâts infliger

C’est elle tire sur une cible proche infliger Temps de recharge de vengeance réduit de 10%.

Shoulders: Garde-épaules de la grêle

grêle de vengeance augmenté par le gel inflige des dégâts à tous les ennemis et les refroidit .

inflige des dégâts à tous les ennemis et . Temps de recharge de Pluie de vengeance réduit de 10%.

Main principale : Flamme Malice

Multishot se déclenche maintenant flèches de feu de qui endommagent les adversaires et ils brûler .

de qui endommagent les adversaires et ils . Temps de recharge multishot réduit de 10%.

Construction de chasseur de démons : meilleur ensemble + emplacement

Avec ce build et les équipements qui vont avec, vous êtes déjà en pleine forme aventure en solo préparé et peut « Diablo Immortal » même sans appartenance à un groupe pour en profiter pleinement. Mais grâce à l’ensemble Équipement de Shal’baas vos attaques deviennent si fortes et si rapides que presque rien ne peut vous arrêter.

Lot de 2 : Dégâts d’attaque principale augmentés de 15%.

: Dégâts d’attaque principale augmentés de 15%. lot de 4 : Vos attaques principales augmentent progressivement votre vitesse d’attaque, jusqu’à un maximum de 25 %.

: Vos attaques principales augmentent progressivement votre vitesse d’attaque, jusqu’à un maximum de 25 %. Ensemble de 6: Vos attaques principales ont 5 % de chances d’augmenter votre vitesse d’attaque pendant 10 secondes. Cet effet ne peut se produire qu’une fois toutes les 30 secondes.

Alors vous voyez, celui qui équipe cet ensemble fait les attaques du chasseur de démons nettement plus fort et peuvent être abattus en nombre beaucoup plus élevé. Mais vous devez d’abord trouver l’équipement de guerre Shal’baas, mais ne vous inquiétez pas, nous vous dirons où chercher, bien sûr.

Gorge (Cœur brûlant de Shal’baas) : Fosse du Tourment (Enfer II+)

: Fosse du Tourment (Enfer II+) Anneau I (Crocs dormants de Shal’baas) : Temple de Namari (Enfer IV+)

: Temple de Namari (Enfer IV+) Anneau II (Serpent tordu de Shal’baas) : Grotte des Échos (Enfer IV+)

: Grotte des Échos (Enfer IV+) Mains (Dozen Slashs of Shal’baas) : La Brèche du Roi Fou (Enfer II+)

: La Brèche du Roi Fou (Enfer II+) Hanche (Shal’baas Storm Turn) : Tour oubliée (Enfer I+)

: Tour oubliée (Enfer I+) Chaussures (Windsteps of Shal’baas): Tombeau de Fahir (Enfer I+)

©Blizzard Entertainment, Inc.

Build Demon Hunter : Gemmes normales et légendaires

Maintenant tu en as un chasseur de démons très dangereux, qui s’entend aussi à merveille seul dans « Diablo Immortal ». Mais il y a encore un peu mieux, à savoir en utilisant pierres précieuses. Puisque vous voulez tuer des ennemis à vous tout seul, est-ce Les dégâts toujours plus importants que l’armuremais le réglage fin dépend de votre style de jeu.

Fente rouge : tourmaline > rubis, dommage > vie

: tourmaline > rubis, dommage > vie Fente bleue : Saphir > Aigue-marine, Pénétration d’armure > Armure

: Saphir > Aigue-marine, Pénétration d’armure > Armure Fente jaune: Citrine = Topaze, diminuer la résistance = gagner en résistance