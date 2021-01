Démo Switch eShop maintenant disponible pour "Charmant" Jeu d’horreur Little Nightmares II

Il reste moins de 30 jours. Il est temps de se former.

Téléchargez le #LittleNightmares Démo II sur #PlayStation 4 et 5; #Xbox One et série X | S; Nintendo #Commutateur; et #PC aujourd’hui, et explorez la nature par vous-même, gratuitement.

Bonne chance, les enfants. pic.twitter.com/IzU0X0QzcL

– Petits cauchemars II (@LittleNights) 13 janvier 2021