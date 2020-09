Démo permanente de droite: comment Halle combat un néo-nazi en vain

Plusieurs fois par semaine, un extrémiste de droite bien connu fait exploser le centre-ville de Halle de slogans de droite et séditieux. Les publicités viennent de toutes les directions – mais jusqu’à présent, l’administration municipale a dû surveiller les événements sans pouvoir.

Rien qu’au cours de l’année écoulée, le parquet de Halle a reçu plus de 200 plaintes contre Sven Liebich, entre autres pour sédition et diffamation. Liebich est un néo-nazi bien connu ayant des liens avec le réseau d’extrême droite “Blood and Honor”, qui est interdit depuis 2000. Plusieurs fois par semaine, l’homme aux multiples casiers judiciaires apparaît avec un petit groupe de supporters à divers endroits de Halle, de préférence directement sur la place du marché.

Le maire de Halle, Bernd Wiegand, voudrait empêcher le bon son permanent, mais ce n’est pas si simple: “Le droit de réunion offre de nombreuses possibilités pour tenir une réunion, les réunions annoncées par Liebich doivent donc être confirmées par la loi”, déclare Wiegand RTL. La ville tente donc de freiner l’agitation d’extrême droite par des mesures créatives. “Les commerçants du marché sont désormais autorisés à tenir leurs stands jusqu’à 21 heures, nous essayons donc de maintenir Sven Liebich à l’écart du marché”, a déclaré Wiegand. Mais cela n’a été d’aucune utilité jusqu’à présent.

Derrière la foule dans une boucle sans fin, il n’y a pas seulement une disposition brun foncé mais aussi des considérations économiques, car Liebich gère une boutique en ligne d’autocollants, de chemises et d’autres accessoires. Cette boutique est annoncée par lui à la fois lors des événements et via ses différents canaux de médias sociaux. On pourrait dire: ses apparitions sont des événements de vente d’un autre genre.

Afin de vraiment empêcher l’extrémiste de droite de harceler, les nombreux rapports contre lui devraient également conduire à des condamnations, car cela pourrait à son tour être lié à des conditions plus strictes pour les réunions futures. Mais le hurleur indiscipliné a jusqu’ici laissé relativement peu d’impression sur le parquet compétent de Halle; la plupart des procédures ont été abandonnées. RTL a confronté le porte-parole du procureur de Halle, Klaus Wiechmann, à lui reprocher que son autorité surveillait plus ou moins paresseusement les événements d’extrême droite. De son point de vue, cependant, il n’y a aucune raison de critiquer: «Le point de départ de notre travail est la soi-disant suspicion initiale, c’est-à-dire la preuve réelle de l’existence d’une infraction pénale.

Le parquet compétent semble régulièrement interpréter ce pouvoir discrétionnaire en faveur de Liebich. Dans les cercles de sécurité, c’est étonnant – pour le moins dire: la protection de la constitution consacre quatre pages aux hurleurs d’extrême droite dans le rapport actuel sur la protection de la constitution.