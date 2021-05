D’éminents scientifiques appellent à une enquête plus approfondie sur les origines du coronavirus

Plus d’une douzaine de chercheurs ont publié une lettre dans une revue scientifique de premier plan appelant à des enquêtes supplémentaires sur les origines du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19.

Dans la lettre, publiée jeudi 13 mai dans la revue La science , les auteurs disent que deux théories – que le virus a été accidentellement libéré d’un laboratoire ou qu’il s’est répandu naturellement des animaux – « les deux restent viables ».

«Savoir comment le COVID-19 est apparu est essentiel pour informer les stratégies mondiales visant à atténuer le risque de futures épidémies», ont-ils écrit.

Les auteurs, qui comprennent 18 scientifiques éminents, ne sont pas les premiers de la communauté scientifique à appeler à une enquête plus approfondie sur les origines du nouveau coronavirus. Mais de nombreuses déclarations précédentes sur la question ont clairement favorisé une théorie par rapport à l’autre, tandis que les auteurs de la nouvelle lettre ont essayé de rester neutres, arguant que les preuves actuelles ne sont pas assez fortes pour favoriser l’une ou l’autre théorie, selon Le New York Times .

« La plupart des discussions que vous entendez sur les origines du SRAS-CoV-2 à ce stade proviennent, je pense, du nombre relativement restreint de personnes qui se sentent très sûres de leurs opinions », Jesse Bloom, auteur principal de la lettre et professeur associé au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle, qui étudie l’évolution du virus, a déclaré au Times. « Quiconque fait des déclarations avec un haut niveau de certitude à ce sujet dépasse tout simplement ce qu’il est possible de faire avec les preuves disponibles. »

Parmi les autres auteurs de la lettre figurent le Dr David Relman, professeur de microbiologie et d’immunologie à l’Université de Stanford; Ralph Baric, professeur d’épidémiologie et de microbiologie à l’Université de Caroline du Nord qui a passé des décennies à étudier les coronavirus; et Marc Lipsitch, professeur d’épidémiologie et directeur du Center for Communicable Disease Dynamics de la Harvard TH Chan School of Public Health, qui utilise la modélisation mathématique pour étudier la transmission des maladies infectieuses.

Les origines du SRAS-CoV-2 ont été vivement débattues depuis la pandémie a commencé, et certains experts ont dit que nous ne saurions peut-être jamais exactement d’où venait le virus, 45Secondes.fr a déjà rapporté.

En mars 2021, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié les résultats d’une enquête de plusieurs mois sur les origines du SRAS-CoV-2, menée en partenariat avec des scientifiques chinois. le rapport a conclu qu’un débordement de la faune à travers un hôte intermédiaire était la «voie probable à très probable» pour la transmission initiale aux humains, tandis que l’introduction par un accident de laboratoire était «extrêmement improbable».

Cependant, de nombreux pays ont rapidement critiqué le rapport pour son manque de transparence et ses données incomplètes, selon CNN . Les États-Unis et 13 autres gouvernements ont depuis publié une déclaration exprimant leur inquiétude quant aux conclusions de l’OMS.

La nouvelle lettre note que dans le rapport de l’OMS, « les deux théories n’ont pas été examinées de manière équilibrée » et qu ‘ »il n’y a pas eu de résultats à l’appui clair ni d’un débordement naturel ni d’un accident de laboratoire ».

« Une enquête appropriée doit être transparente, objective, fondée sur des données, inclure une vaste expertise, soumise à une surveillance indépendante et gérée de manière responsable pour minimiser l’impact des conflits d’intérêts », ont déclaré les auteurs de la lettre scientifique.

Certains experts non impliqués dans la lettre ont déclaré qu’ils soutenaient la nécessité d’une enquête plus approfondie sur les origines du virus, mais ils n’étaient pas d’accord sur le fait que les deux hypothèses ont actuellement des preuves égales à leur appui.

« Il y a plus de preuves (à la fois génomiques et historiques) que cela était le résultat d’une émergence zoonotique plutôt qu’un accident de laboratoire », a déclaré au Times Angela Rasmussen, virologue à l’Organisation canadienne des vaccins et des maladies infectieuses de l’Université de la Saskatchewan.

