Demi Moore et la femme de Bruce Willis, Emma, ​​sont en fait de bons amis

Demi Moore et Bruce Willis ont fait toute la famille recomposée. Bien qu’ils aient divorcé en 2000 après 13 ans de mariage, les acteurs sont restés des amis proches. Ils se sont mis en quarantaine ensemble pendant le verrouillage de la pandémie de coronavirus (COVID-19), et Moore est allée jusqu’à dire qu’elle se sent plus connectée à Willis maintenant qu’elle ne l’a jamais fait quand ils se sont mariés.

La femme de Willis, Emma Heming Willis, est une personne avec qui elle ressent également un lien étroit. À travers la façon dont elles se manifestent publiquement et comment elles interagissent sur les réseaux sociaux, deux femmes ont clairement indiqué qu’elles se considéraient comme une famille.

Demi Moore (à gauche) et Bruce Willis et Emma Heming Willis (à droite) | Jacopo Raule / Getty Images / Dia Dipasupil / WireImage

Depuis combien de temps Bruce Willis et Emma Heming Willis sont-ils mariés?

Selon Access Online, le Mourir dur star a déclaré dans une interview accordée au magazine W en 2009 que lui et Heming avaient commencé comme amis. Ils ont rapidement réalisé après leur premier rendez-vous qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Willis a épousé l’actrice / mannequin en 2009 et ils partagent maintenant deux filles, Mabel, 8 ans, et Evelyn, 6 ans. Moore, qui était alors mariée à Ashton Kutcher, a assisté à leur mariage en 2009.

En 2019, Heming et Willis ont renouvelé leurs vœux avec leurs jeunes filles à leurs côtés. Étaient également présents les filles de Willis et Moore, Rumer Willis, 32 ans, Scout Willis, 29 ans, et Tallulah Willis, 26 ans, et Moore elle-même. En fait, Heming a dit à Us Weekly qu’elle n’aurait pas voulu renouveler ses vœux de mariage sans le Fantôme commencer ici.

«Elle m’a accueilli dans sa famille comme je l’ai accueillie dans la nôtre», a déclaré Heming à la sortie. «Encore une fois, j’ai tellement de respect pour elle. J’ai tellement de respect pour la façon dont Bruce et Demi ont traversé leur divorce pour pouvoir donner la priorité à leurs enfants. J’ai tellement appris de ça et j’ai tellement grandi en regardant ça. C’était important pour elle d’être là. Elle était à notre premier mariage. J’ai adoré l’avoir à nouveau. Je ne le ferais pas sans elle.

Rumer Willis, Demi Moore, Bruce Willis, le scout Willis, Emma Heming Willis et Tallulah Willis | Stefanie Keenan / Getty Images pour goop

CONNEXES: Pourquoi Bruce Willis est en quarantaine avec Demi Moore et non avec sa femme Emma

Demi Moore et Emma Heming Willis se considèrent comme une famille

Il ne fait vraiment aucun doute que ces deux femmes sont proches. Quand Moore a publié ses mémoires, À l’envers, en 2019, ses enfants, son ex et Heming ont tous assisté à la soirée de lancement du livre. En juin, le mannequin a commémoré son 42e anniversaire avec Willis, Moore et d’autres membres de leur famille recomposée.

Elle a partagé de jolies photos de la journée sur Instagram – une photo de groupe, une autre d’elle, Willis et Moore allumant les bougies de son gâteau d’anniversaire.

«C’était vraiment un joyeux anniversaire pour moi», a écrit la maman de deux enfants.

Plus récemment, la famille a célébré le 58e anniversaire de Moore le 11 novembre. En plus des doux hommages GI Jane star reçue de ses enfants, Heming a publié un hommage bref mais touchant à l’actrice sur son histoire Instagram.

La femme de 42 ans a partagé un selfie d’elle et Willis tenant le livre de Moore avec la légende, «Joyeux anniversaire @demimoore. Nous vous adorons! »

Moore a également montré son amour pour Heming à travers les médias sociaux. Le 21 juin 2020, Moore a partagé une photo de famille sur son Instagram en souhaitant à son ex une bonne fête des pères.

«Bonne fête des pères, Bruce! Vos enfants ont tellement de chance de vous avoir », a-t-elle écrit.

La série de photos montrait Moore, Willis, Heming et les cinq enfants Willis célébrant joyeusement la journée. En mai, Moore a également partagé une photo des coulisses d’une «séance photo de famille» sur Instagram mettant en vedette Heming.

«Séance photo de famille # bts… style de distanciation sociale», a écrit l’actrice.

De toute évidence, il n’y a rien d’autre que de l’amour entre ces deux-là.