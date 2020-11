Demi Moore dit que Bruce Willis «  voulait faire tout ce qu’il voulait  » alors qu’ils étaient encore mariés

La relation de Bruce Willis et Demi Moore a commencé comme quelque chose tout droit sorti d’un conte de fées Disney. Selon les mémoires récemment publiés de Moore, Willis était au départ un gentleman total et la ferait toujours se sentir aimée.

Pourtant, au fil du temps, le Mourir dur L’acteur avait soif d’excitation et de liberté qui s’étendaient au-delà de son mariage avec Moore. Selon le Fantôme acteur, Willis est finalement arrivé au point où il «voulait faire tout ce qu’il voulait» alors qu’ils étaient encore mariés.

Au début, les choses étaient trop belles pour être vraies pour Moore et Willis. Leur relation semblait parfaite pendant la lune de miel et Moore dit qu’elle n’avait jamais rencontré un tel gentleman auparavant. Elle admet même dans ses mémoires que Willis l’a aidée à résoudre des problèmes d’image corporelle avec lesquels elle a lutté tout au long de sa célébrité.

EN RELATION: Bruce Willis a déclaré que son mariage avec Demi Moore ne fonctionnerait « jamais » à moins qu’elle ne devienne une mère au foyer

Un jour, lorsque des photos «peu flatteuses» du corps de Moore ont été divulguées, cela a détruit son estime de soi. Mais heureusement, elle avait Willis pour la réconforter tout au long du processus.

«J’étais malheureuse», écrit-elle, «mais Bruce a insisté sur le fait qu’il pensait que tout de moi était beau: il enveloppait ma peur et mon anxiété dans son amour.

EN RELATION: Le moment où Bruce Willis savait qu’il ne voulait plus être marié à Demi Moore

Il est prudent de dire que Willis et Moore ont partagé une romance éclair. Avant de vraiment réfléchir à leur vie ensemble, les deux se sont mariées et enceintes, le tout en quatre mois.

Elle écrit: «Nous sommes allés tous les deux, tout de suite, en disant à quel point nous voulions tous les deux avoir des enfants et notre propre famille. Nous avions partagé une vision de notre avenir. Je pense que nous aspirions tous les deux à combler le vide, ce sentiment que nous avions toujours eu tous les deux qu’il manquait quelque chose de grand.

Selon les mémoires de Moore, leur mariage est arrivé à un point où elle soupçonnait fortement que son mari baisait avec d’autres femmes. Elle dit,

«Bruce et moi nous étions rencontrés, nous nous sommes mariés, avons eu un bébé et avons fait beaucoup de choses, très rapidement- C’était comme s’il se réveillait quelques années plus tard et pensait, whoa, c’est ce que je veux? Ou est-ce que je veux vraiment être libre? Je pense qu’en tant que vrai Poissons, il luttait pour résoudre un conflit en lui-même: il voulait de la famille et des bases, mais il avait aussi soif d’excitation et de nouveauté. En gros, il voulait faire tout ce qu’il voulait. Pas si inhabituel chez les hommes de cet âge – il avait trente-six ans à l’époque – et jeter de la célébrité et de l’argent? Vous faites le calcul. »