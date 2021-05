Demi Lovato surprend les fans en se présentant comme une personne non binaire

Demi Lovato Il a surpris ses fans en révélant qu’il était une personne non binaire via son compte Twitter officiel à travers une série de publications.

Accompagnant une vidéo partagée sur son compte Twitter, Lovato a commenté: «Chaque jour, vous nous réveillez et nous avons l’opportunité d’être qui nous voulons et voulons être. J’ai passé la majeure partie de ma vie à grandir devant toi, tu as vu le bon, le mauvais et tout le reste. «

«Au cours de la dernière année et demie, j’ai effectué un travail de guérison et d’auto-réflexion. Grâce à ce travail, j’ai eu la révélation qui m’identifie comme non binaire », a ajouté Lovato.

Plus tard, Demi a poursuivi: « Je sens que cela représente mieux la fluidité que je ressens dans mon expression de genre et me permet de me sentir plus authentique et fidèle à la personne que je connais et continue de découvrir. »

«Je fais cela pour ceux qui n’ont pas pu partager ce qu’ils sont vraiment avec leurs proches. S’il vous plaît, continuez à vivre dans vos vérités et sachez que je vous envoie beaucoup d’amour ».

D’un autre côté, il a été annoncé la semaine dernière que Lovato présentera une série limitée non scénarisée sur les OVNIS appelée «Unidentified».