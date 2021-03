Demi Lovato sort comme pansexuel

« Ouais, pansexuel. J’aime tout, vraiment. »

Demi Lovato s’est révélée pansexuelle et a expliqué comment elle avait lutté avec sa sexualité en raison de son éducation chrétienne conservatrice.

La chanteuse de « Dancing With the Devil » a parlé de sa sexualité et de ses espoirs d’adopter à l’avenir sur le podcast Joe Rogan samedi (27 mars).

« En ce moment, je veux adopter c’est sûr. Je ne sais pas non plus si je vais finir avec un mec, donc je ne me vois même pas tomber enceinte », a-t-elle expliqué. « Je suis si fluide maintenant, et une partie de la raison pour laquelle je suis si fluide est que j’étais super enfermé. »

Joe a alors demandé si cela signifiait qu’elle s’identifiait comme pansexuelle, et Demi a répondu: « Ouais, pansexuelle. J’aime tout, vraiment. »

Demi Lovato révèle qu’elle s’identifie comme pansexuelle. Image: Rich Fury / Getty Images pour OBB Media, @ddlovato via Instagram

Demi a été ouverte sur sa sexualité et a fréquenté des hommes et des femmes dans le passé. En janvier de l’année dernière, Demi a expliqué comment elle «était encore en train de comprendre» sa sexualité et elle n’a pas dit à ses parents qu’elle se voyait éventuellement finir avec une femme avant 2017. Demi a également déclaré qu’elle était «trop gay pour épouser un l’homme en ce moment « suite à ses fiançailles éclair avec Max Ehrich en juillet 2020.

S’exprimant sur le podcast, Demi a admis qu’elle avait remarqué pour la première fois son attirance pour les femmes après avoir vu Selma Blair et Sarah Michelle Gellar s’embrasser dans cette infâme Intentions cruelles scène. Malheureusement, l’enfance religieuse de Demi avait eu un impact sur sa capacité à accepter sa sexualité.



Demi Lovato se produit lors de la Gay Pride de LA 2014. Photo: Chelsea Guglielmino / Getty Images

Elle a poursuivi: « Je me suis dit: ‘Oh, j’aime ça. Mais j’ai eu beaucoup de honte parce que grandir au Texas en tant que chrétienne, c’est très mal vu. […] Toute attirance que j’avais pour une femme à un jeune âge, je la fermais avant même de me laisser traiter ce que je ressentais. »

