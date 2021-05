« Je m’identifie comme non binaire et je changerai officiellement mes pronoms pour qu’ils / eux avancent »

Demi Lovato est sorti comme non binaire.

Aujourd’hui (19 mai), Demi a publié une vidéo sur Instagram et Twitter dans laquelle ils s’ouvrent sur leur identité de genre. Demi dit: « Je veux partager quelque chose de très personnel avec vous. Au cours de la dernière année, j’ai fait du travail de guérison et d’auto-réflexion et, grâce à ce travail, j’ai eu la révélation que j’identifie comme non-binaire. . Avec cela, dit, je changerai officiellement mes pronoms en eux / eux. «

Demi continue: « Je pense que cela représente le mieux la fluidité que je ressens dans mon expression de genre et me permet de me sentir le plus authentique et le plus fidèle à la personne que je sais que je suis et que je découvre encore. »

LIRE LA SUITE: Demi Lovato sort comme pansexuel

Demi Lovato sort comme non binaire. Photo: 32e GLAAD Media Awards / Getty Images pour GLAAD, @ddlovato via Instagram

Demi a également accompagné la vidéo d’une légende. Dans ce document, ils écrivent: «Chaque jour que nous nous réveillons, nous avons une autre opportunité et chance d’être qui nous voulons et souhaitons être. J’ai passé la majorité de ma vie à grandir devant vous tous… vous vu le bon, le mauvais et tout le reste. Je suis fier de vous faire savoir que je m’identifie comme non binaire. «

Ils ajoutent également: « J’apprends encore et je rentre en moi-même, et je ne prétends pas être un expert ou un porte-parole. Partager cela avec vous ouvre maintenant un autre niveau de vulnérabilité pour moi. Je le fais pour ceux qui ne le sont pas. là-bas qui n’ont pas été en mesure de partager qui ils sont vraiment avec leurs proches. S’il vous plaît, continuez à vivre dans vos vérités. «

LIRE LA SUITE: Joshua Bassett sort après avoir dit que Harry Styles était « chaud » dans une nouvelle interview

Demi a également annoncé qu’ils publieraient un épisode de leur podcast 4D, avec leur ami et auteur et interprète non binaire Alok, dans lequel ils s’ouvriront davantage sur leur identité de genre. L’épisode est maintenant disponible en streaming et en téléchargement sur toutes les plateformes.

Félicitations Demi!

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂