Demi Lovato se fait tatouer une araignée géante sur le côté de la tête

Le chanteur de « Dancing With The Devil » n’est pas étranger à l’encre sur son corps, mais celui-ci sera assez important s’il continue d’avoir le crâne rasé.

Si vous jetiez un coup d’œil grossier, vous ne seriez pas le seul à crier et à dire à l’homme de 29 ans qu’il avait un rampant effrayant marchant sur sa caboche.

« Elle nous a appris la poterie et le tissage. Elle nous a appris le feu, la lumière et l’obscurité. Elle nous a appris que nous sommes tous connectés sur le Web – chacun de nous a sa propre place dans ce monde. »

La grand-mère araignée fait partie de la mythologie amérindienne, qui se présente à la fois sous forme humaine et sous forme d’araignée.

Son histoire s’est transmise de génération en génération et elle aide les gens en « donnant des conseils ou en prodiguant des remèdes ». Elle est considérée comme une « personne sage qui représente les bonnes choses ».

Ils ont écrit sur Twitter : « je pense Demi avait peur de les araignées donc ça tatouage pourrait peut-être les symboliser face à leurs peurs et transformer cette énergie en plus de ne pas laisser la peur les contrôler. Un peu comme le prendre puis l’exploiter et le posséder d’une nouvelle manière à cette époque ? »