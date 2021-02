Demi Lovato révèle une surdose qui a causé trois accidents vasculaires cérébraux et une crise cardiaque

Suite à l’overdose, la star a passé près de deux semaines dans un hôpital avant de suivre un traitement dans un centre de réadaptation et un centre de vie sobre pendant plusieurs mois.

Maintenant, la chanteuse de ‘Sorry Not Sorry’ a maintenant révélé dans un extrait de son prochain documentaire, Danser avec le diable, que l’incident était bien pire que ce que le public savait.

« J’ai eu tellement de choses à dire au cours des deux dernières années en voulant rétablir les faits sur ce qui s’est passé », a déclaré Lovato dans la bande-annonce, ajoutant plus tard: « J’ai eu beaucoup de vies. Comme mon chat. , tu sais? J’en suis à ma neuvième vie. «

Dans le clip, elle a déclaré que la surdose était si grave qu’elle a subi trois accidents vasculaires cérébraux et une crise cardiaque et s’est retrouvée avec des lésions cérébrales.

« J’ai eu trois accidents vasculaires cérébraux. J’ai eu une crise cardiaque », a déclaré Demi. « Mes médecins ont dit que j’avais cinq à dix minutes de plus. »

On voit alors son ami Matthew Scott Montgomery demander: « Parlons-nous d’héroïne? Est-ce que nous faisons cela? »

«J’ai eu des lésions cérébrales et j’en ressens toujours les effets», a révélé Demi, ajoutant qu’elle ne conduisait plus à cause d’une vision floue.