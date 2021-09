Demi Lovato révèle s’ils veulent toujours des enfants après s’être révélés non binaires

Pour Demi Lovato, 2021 a été une année pour vivre sa vie à voix haute et dire sa vérité.

En mai, le chanteur, auteur-compositeur, acteur et activiste est sorti comme non binaire, et depuis lors, ils sont un livre ouvert, aidant les autres à mieux comprendre l’identité de genre et encourageant les autres à trouver leurs propres vérités en cours de route.

Dans une interview diffusée jeudi, l’artiste de 29 ans a partagé encore plus sur leur vie et a envisagé ce que leur avenir pourrait leur réserver en ce qui concerne les enfants et l’amour romantique.

Pas plus tard que l’année dernière, Lovato a parlé de son désir de fonder une famille et considérait les enfants comme un objectif pour la prochaine décennie de leur vie. Mais depuis lors, leurs plans ont continué d’évoluer.

« Je ne sais pas », a déclaré le chanteur de « I Love Me » lorsque Hoda Kotb de 45secondes.fr a posé des questions sur la possibilité. « Avant, j’avais vraiment envie de ça, et puis, comme j’approche de la trentaine sans enfants, c’est plutôt sympa. J’ai des instincts maternels, j’aime mes animaux et je pensais vraiment qu’un jour j’aimerais être parent.

En rapport

Maintenant? Ce n’est pas qu’ils ont décidé de ne pas le faire, mais plutôt qu’ils ont décidé de ne pas décider.

« Je ne sais pas parce que je vais avec le courant, et si la vie se présente avec un enfant dans le futur, alors c’est le cas et nous le prendrons », ont-ils expliqué. « Nous allons voir ce qui se passe. »

Lorsqu’il s’agit de trouver un partenaire avec qui ils peuvent décider ou non de franchir le pas parental, Lovato garde l’avenir grand ouvert. Ils sont intéressés à trouver quelqu’un qu’ils aiment et n’ont pas beaucoup de restrictions quant à ce à quoi cela ressemble.

« Je suis très fluide, donc je sors avec des hommes et des femmes », ont-ils déclaré. « Mais je m’identifie comme pansexuel, c’est-à-dire que je suis attiré par les êtres humains, et peu importe à quoi vous vous identifiez. Si vous êtes également non binaire, si vous êtes un homme hétéro ou si vous êtes également fluide, je ne me retiens pas de partager mon amour avec qui que ce soit.

Non pas que Lovato ait besoin d’un partenaire ou d’un enfant dans sa vie pour se sentir épanoui et heureux.

En rapport

« Je dirais que je suis assez heureux », ont-ils déclaré. « Je pense que le bonheur n’est pas un état d’être constant. Je pense que je suis très content, et j’ai des moments de bonheur et des moments de bonheur et de joie qui sont tellement épanouissants.

Et ils croient que le bonheur est ce que vous en faites.

« Je me suis réveillé ce matin, j’ai médité, puis j’ai écouté de la musique que j’aime, et cela m’a mis de bonne humeur », se sont-ils rappelés. « Je pense que quelqu’un qui est très content dans sa vie commence sa journée de cette façon. »

En rapport: