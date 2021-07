Demi Lovato révèle avoir filmé sa première scène de sexe

« J’ai pensé à quel point je suis fier de pouvoir me sentir suffisamment à l’aise dans ma peau pour le faire. »

Demi Lovato a officiellement filmé leur première scène de sexe et ils ne pourraient pas être plus fiers.

Le chanteur de ‘Dancing With the Devil’ est dans le métier d’acteur depuis très longtemps. Demi est probablement mieux connue pour son rôle emblématique dans Disney Channel Rocher du camp, où ils ont joué le chanteur en herbe Mitchie Torres.

Mardi 20 juillet, Demi a révélé l’actualité de sa scène de sexe à ses fans sur Instagram à côté d’une photo de lingerie séduisante. « J’ai dû filmer une scène de sexe aujourd’hui. Ma première ! J’étais un peu anxieux mais les acteurs et l’équipe étaient si professionnels et faciles à travailler, cela m’a immédiatement calmé », a écrit Demi.

LIRE LA SUITE: Demi Lovato dit que ce n’est pas grave si vous les trompez accidentellement

Demi Lovato parle du tournage de sa première scène de sexe. Photo : 32e GLAAD Media Awards/Getty Images pour GLAAD, @ddlovato via Instagram

« Puis, j’ai pensé à quel point je suis fier de pouvoir me sentir suffisamment à l’aise dans ma peau pour faire ça. J’ai rarement montré mes bras auparavant.. maintenant je suis dedans !! (C’est vrai, ça montre à peine quoi que ce soit MAIS TOUJOURS ) Je ne me sens pas toujours bien dans ma peau, alors quand je le fais, ET je me sens assez sexy pour poster – c’est exactement ce que je fais ! C’est important de célébrer les petites victoires. Ouais pour cet élan aléatoire de confiance en mon corps et ouais pour maladroit sexe hilarant. »

Bien que Demi n’ait pas confirmé pourquoi elle tournait la scène de sexe, la scène est très probablement pour la prochaine série de comédies NBC de Demi. Faim qui est actuellement en production. Faim suit des amis dans un groupe de problèmes alimentaires qui « s’entraident dans la recherche de l’amour, du succès et de la chose parfaite dans le réfrigérateur qui va tout améliorer », rapporte Deadline.

Demi joue dans la série et est productrice exécutive aux côtés de Volonté & Grâce l’écrivain Suzanne Martin. Une date de sortie n’a pas encore été annoncée.

Allez Demi !

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂