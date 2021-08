Demi Lovato « pourrait ne pas toujours s’identifier comme non binaire » à mesure que leur parcours de genre évolue

Happyshopping - Pistolet de mesure de temperature industrielle (ne peut pas mesurer la temperature du corps humain) (expediesans batterie)

« Thermomètre infrarouge numérique Laser Gun Température industrielle sans contact avec rétro-éclairage ° C -50 à 550 (pas pour les humains) Batterie non inclus Caractéristiques: Construit dans le laser vous donne la précision à se concentrer sur l'espace exact que vous voulez mesurer. Multi-Function: cohérente et polyvalente pour très pratique, les lectures de temp instantanée dans l'entretien automobile, faire des réparations à domicile et une foule d'autres tâches. écran LCD rétro-éclairage: arrêt automatique pour prolonger la durée de vie de la batterie et dispose d'un indicateur de batterie faible. Poignée et sûre: garder vos mains en toute sécurité, la température de mesure sans contact avec la surface. principe de base: Toute la température est supérieure à une main-Held instrument de mesure sans contact professionnel, qui est simple à utiliser, rigoureuse dans la conception, de haute précision de mesure et large plage de mesure. Avec un écran LCD rétro-éclairage, alarme de