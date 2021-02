Demi Lovato parle d’une surdose quasi fatale de 2018

Demi Lovato est plus forte que jamais, mais la voie de la guérison après sa surdose presque fatale en 2018 n’a pas été facile.

Avant le documentaire YouTube de Lovato, dont la première est prévue le 23 mars, la chanteuse de 28 ans, « Commander in Chief », a récemment parlé des suites d’une surdose qui lui a presque coûté la vie et a révélé des nouvelles choquantes sur sa santé. un résultat de l’OD.

Dans l’aperçu intense de la série documentaire en quatre parties de Lovato, la chanteuse a révélé l’étendue des dommages causés à son corps par sa surdose potentiellement mortelle il y a près de trois ans.

«J’ai eu trois coups. J’ai eu une crise cardiaque », se souvient-elle, ajoutant:« Mes médecins ont dit que j’avais encore cinq à dix minutes. »

Le Demi Lovato: danser avec le diable La bande-annonce présente également les amis et la famille les plus proches de la chanteuse parlant franchement du jour où Lovato a fait une overdose, ainsi que des événements et des traumatismes passés qui ont conduit à son point de rupture.

Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessus.

Assis aux côtés du réalisateur du documentaire, Michael D.Ratner, au panel de la Television Critics Association pour les docu-séries le 17 février, Lovato a été franc sur la façon dont l’overdose a eu des conséquences sur elle physiquement, émotionnellement et psychologiquement.

«Je me suis retrouvé avec des lésions cérébrales, et j’en subis encore aujourd’hui les effets. Je ne conduis pas de voiture, car j’ai des angles morts sur ma vision », a révélé Lovato.

« Et j’ai aussi eu pendant longtemps du mal à lire. C’était un gros problème quand j’ai pu lire un livre, ce qui était comme deux mois plus tard parce que ma vision était si floue. »

Lovato a ensuite expliqué à quel point elle se sent «reconnaissante», même si elle doit faire face aux répercussions de l’overdose pour les années à venir.

« J’ai fait face à beaucoup de répercussions et j’ai l’impression qu’ils sont toujours là pour me rappeler ce qui pourrait arriver si jamais je me retrouvais dans un endroit sombre », a révélé Lovato.

« Je suis reconnaissant pour ces rappels, mais je suis tellement reconnaissant d’avoir été quelqu’un qui n’a pas eu à faire beaucoup de rééducation. La réadaptation est venue du côté émotionnel. »

Indépendamment de son «douloureux voyage», la première Camp Rock star dit qu’elle a dû traverser ce qu’elle a traversé pour en arriver là où elle est aujourd’hui.

«Tout devait arriver pour que j’apprenne les leçons que j’avais apprises», a-t-elle déclaré. «Ce fut un voyage douloureux, et je regarde en arrière et parfois je suis triste quand je pense à la douleur que j’ai dû endurer pour surmonter ce que j’ai, mais je ne regrette rien.

«Je suis tellement fière de la personne que je suis aujourd’hui», a-t-elle ajouté.

Après le Demi Lovato: Danser avec le diable bande-annonce abandonnée, les fans du monde entier se sont tournés vers les réseaux sociaux pour offrir à l’ancienne star de Disney leur soutien et leurs meilleurs vœux.

«Je voudrais prendre un moment pour parler de cette femme ici @ddlovato. Demi Lovato: Danser avec le diable sort le 23 mars sur YouTube et son honnêteté dans ce document est une chose tellement louable et admirable. Je trouve ça tellement courageux et je suis juste… » un fan a tweeté.

«Je ne peux pas oublier à quel point @ddlovato est courageux et fort [growing heart emoji] #DemiDWTD va me donner des frissons » un autre fan a écrit.

Demi Lovato: Danser avec le diable première sur YouTube le 23 mars 2021.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de dépendance à la drogue et / ou à l’alcool, vous n’êtes pas seul et il existe des moyens d’obtenir de l’aide. Appelez la hotline nationale de SAMHSA au 1-800-662-HELP (4357) ou visitez leur site Web pour plus d’informations.

