Demi Lovato met en garde contre le fait de féliciter quelqu’un pour sa perte de poids

Cela peut se sentir bien quand un ami ou un être cher reconnaît le travail acharné que vous faites dans l’exercice ou votre régime alimentaire, mais le chanteur de « Dancing With the Devil » dit qu’il y a un danger caché à faire cela.

Demi a été très ouverte dans le passé sur ses problèmes d’image corporelle et sur la façon dont elle a essayé d’obtenir le look parfait.

« Morale de l’histoire, je suis plus que la coquille de mon âme qui est mon corps et chaque jour je me bats pour me le rappeler, alors je vous demande de ne pas me rappeler que c’est tout ce que les gens voient de moi parfois », ont-ils expliqué.