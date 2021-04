Demi Lovato lance une vidéo impressionnante pour «Danser avec le diable»

Demi Lovato ne cherche à laisser personne indifférent avec son nouveau clip vidéo, surprenant tous ceux qui le regardent avec son histoire personnelle grossière sur la dépendance et l’overdose qui met presque fin à sa vie à travers une séquence réalisée pour son nouveau single «Dancing With The Devil».

La vidéo a été révélée après que Lovato a publié un documentaire sous le même nom sur YouTube, dans lequel la pop star partage des détails sur sa bataille contre les addictions et son rétablissement ultérieur. « Dancing With The Devil » est aussi le nom de son septième album studio, sorti le 2 avril.

Demi Lovato n’a rien sauvegardé dans cette nouvelle vidéo, qui commence avec le chanteur de 28 ans allongé dans un lit d’hôpital, semi inconscient et éclairé par une sphère de disque. Au fur et à mesure que la musique progresse, la chanteuse passe en revue ses excès avec de l’alcool, recréant le moment où on lui a offert la drogue qui a presque mis fin à sa vie.

Avant la sortie du documentaire (et de l’album), Lovato a déclaré aux médias qu’elle « devait mourir essentiellement pour se réveiller », après avoir subi en 2018 une overdose d’héroïne qui a failli mettre fin à sa vie. La chanteuse précise que si elle avait été retrouvée cinq ou dix minutes plus tard, elle n’aurait pas survécu.

Lors d’une récente conversation avec l’émission Sunday Morning de CBS, Lovato a commenté: « Je me remets de beaucoup de choses et je suis sobre depuis plusieurs années, mais je suis toujours misérable. » La chanteuse affirmerait également avoir perdu le contrôle de sa propre vie au cours de ses années de toxicomanie et que les deux dernières années lui ont permis de la retrouver, non seulement d’un point de vue financier, mais aussi dans sa santé personnelle.

Demi Lovato fait actuellement la promotion de son album et de son documentaire. Après le début de sa sobriété, elle a été chargée de mener diverses conférences pour partager son témoignage avec des jeunes et des adultes ayant des problèmes de toxicomanie et éviter que d’autres cas comme le sien ne se reproduisent.