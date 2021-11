Demi Lovato lance son propre jouet sexuel neutre en matière de genre

Lovato, qui est sorti en tant que non binaire en mai, a annoncé le nouveau gadget sur son flux Instagram, en écrivant : « Présentation de la Demi Wand ! Je voulais créer mon propre jouet sexuel pour éliminer la stigmatisation du plaisir et faire passer votre relation sexuelle au niveau supérieur. »

« La Demi Baguette de Demi Lovato x Bellesa est un vibromasseur baguette qui utilise le plus en pointe technologie dans la technologie du sexe », Bellesa Boutique dit.

« Le premier du genre, cette baguette magique se range et se charge dans un étui qui tient parfaitement dans votre sac. Le produit est un véritable la main d’oeuvre d’amour entre Demi Lovato et Bellesa. »

Au prix de 79 € (58 €), le jouet de 5,5 pouces de long dispose de huit modes de vibration et fonctionne apparemment pour ‘tout le corps les types’.

Il promet également d’être « silencieux » et est fait de silicone non poreux, sans danger pour le corps et « soyeux ».