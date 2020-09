Demi Lovato: “J’ai rencontré mon fiancé en mars et je suis tombé amoureux!”

02.09.2020 09h30

Demi Lovato veut rendre le monde meilleur, elle en était plus que consciente, surtout pendant toute la période Corona.

La chanteuse et actrice a regardé en arrière sur l’année dernière – et bien que les douze derniers mois avec la crise corona et le combat en cours pour la justice aux États-Unis aient été loin d’être parfaits, Demi est heureuse.

Vos hauts et vos bas

Contrairement à beaucoup d’autres, la chanteuse peut aussi avoir des expériences positives, comme ses fiançailles avec Max Ehrich. Dans un essai pour Vogue, Demi Lovato explique:

«Personne n’a eu un 2020 parfait. Loin de là. Ce que nous devons tous comprendre, cependant, c’est que lorsque les choses ne vont pas bien, tout va bien. Personnellement, j’ai eu des hauts et des bas extrêmes. J’ai rencontré mon fiancé en mars et je suis tombé amoureux. Mais j’ai aussi perdu quelques personnes cette année. C’était dur. “

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

Elle veut être une meilleure personne

Par-dessus tout, Demi veut maintenant se concentrer sur l’amélioration du monde, comme elle l’explique. «Je veux continuer à travailler pour être une meilleure personne», écrit-elle.

«Je veux inspirer les gens de différentes manières à faire les mêmes choses. Je veux laisser le monde meilleur que je ne l’ai trouvé. Il y a beaucoup de choses à faire à l’avance, mais ensemble, nous pouvons le faire. Nous devons juste avoir un peu d’espoir. “

Source: instagram.com

Organisation de mariage

Maintenant, le chanteur devrait déjà avoir de grands projets de mariage! Comme l’a déclaré un initié présumé à Hollywood Live, elle a déjà une idée claire de ce à quoi devrait ressembler la journée et souhaite que son mariage se démarque.

Tout le reste devrait être une grande surprise pour les invités. On ne sait pas si le mariage peut avoir lieu cette année en raison de Corona.

Source: instagram.com

Ta mère est heureuse

La mère de Demi Lovato, Dianna De La Garza, a également commenté les fiançailles de sa fille et a révélé que la jeune femme de 27 ans savait depuis le début que Max serait l’homme qu’elle épouserait parce qu’il était «sa personne».

Dianna a écrit sur les réseaux sociaux: “Bienvenue @maxehrich dans notre famille folle et aimante … @ddlovato m’a dit après les premiers jours avec toi: ‘Je vais épouser cet homme, maman!” Elle savait qu’elle avait trouvé sa personne. “