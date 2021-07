Demi Lovato filme sa toute première scène de sexe

Lovato a écrit: « J’ai dû filmer une scène de sexe aujourd’hui. Mon premier ! J’étais un peu anxieux, mais les acteurs et l’équipe étaient si professionnels et faciles à travailler que cela m’a immédiatement calmé.

« Je ne me sens pas toujours bien dans ma peau, alors quand je le fais, ET je me sens assez sexy pour poster – c’est exactement ce que je fais ! Il est important de célébrer les petites victoires.

Ça arrive de Sean Hayes et Todd Milliner’s Hazy Mills, SB Projects et Universal Television, une division d’Universal Studio Group, et est wécrit et produit par Suzanne Martin.