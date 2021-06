Demi Lovato fait face à un contrecoup pour avoir tenu un micro Dr. Pepper Zero Sugar

Demi Lovato est venu pour quelques critiques après avoir été aperçue tenant un micro Dr Pepper Zero Sugar, quelques semaines seulement après avoir proposé une entreprise de yaourt glacé pour la promotion de la « culture diététique».

Cependant, lors de son apparition aux iHeartRadio Music Awards la semaine dernière, le joueur de 27 ans a été vu tenant un microphone de la marque Dr Pepper Zero Sugar.

Quelqu’un d’autre a dit que Lovato était d’accord pour attaquer le régime à moins que les lignées de culture [their] les poches’.

L’un d’eux a dit : « Je n’aime pas Demi non plus mais c’est juste ridicule, peu importe ? Ce ne sont pas des hypocrites, ils ont été interviewés, je doute qu’ils sachent même ce qui était écrit sur le micro.

« Ce n’est pas comme s’ils allaient refuser de faire l’interview juste à cause du micro. »

Tandis qu’un second écrivait : « Le Dr Pepper sponsorisait l’émission. Ce n’est pas comme si Demi avait le pouvoir de faire quoi que ce soit à propos d’un sponsor ?

Répondant à la réaction, un représentant de Lovato a déclaré à Page Six: « Demi faisait un arrêt promotionnel pour la remise des prix en tant que bon partenaire d’iHeart.

« Ils se sont excusés pour les commentaires faits il y a des semaines et se sont concentrés sur leur travail de cause dans le domaine de la sensibilisation aux troubles de l’alimentation et de la fierté. »