Demi Lovato et une expérience avec des extraterrestres : « Ça a changé ma façon de voir le monde »

PAON

En préparant la série Unidentified avec Demi Lovato, la célébrité a révélé qu’elle avait eu des contacts avec des extraterrestres. Maintenant, il enquête avec sa sœur et son meilleur ami sur ce qui s’est passé en Californie.

Célébrités © GettyDemi Lovato raconte son expérience avec les extraterrestres

D’une manière ou d’une autre, Demi Lovato sait toujours comment devenir une tendance sur les réseaux sociaux. Mais cette fois ce n’était pas sa musique ou un changement de look, ce fut la révélation d’une expérience bouleversante : selon la célébrité, il a eu l’occasion de contacter des êtres extraterrestres dans l’arbre de joshua, Californie. Il a également expliqué que cette rencontre a changé sa façon de voir le monde et que rien ne sera pareil.

Les 30 septembre paon -la plate-forme NBC- présentera une série dont il sera le protagoniste. Votre nom sera Non identifié avec Demi Lovato, où il tentera de tout découvrir sur ce phénomène qu’il doit vivre. Dans le premier aperçu, il dit : «J’ai eu une expérience très folle dans le parc national de Joshua Tree. Il y avait une lumière dans le ciel Il se déplaçait d’une manière étrange, d’une manière qu’un avion ne pouvait pas”.

Lovato assure : «Mon objectif est de découvrir ce qui s’est réellement passé”. Et il fera de même tout au long des épisodes qui arriveront dans seulement deux jours de la main de son meilleur ami. Matthew Scott Montgomery et sa soeur Dallas lovato. De cette façon, l’équipe sera chargée de revenir sur les lieux et de discuter avec des spécialistes du domaine pour pouvoir comprendre si ce qu’ils ont vraiment vu étaient des extraterrestres et comment cela a pu se produire.

À l’aide de caméras de vision nocturne, Demi Lovato et ses compagnons de voyage camperont pour suivre chaque mouvement pendant la nuit et tout déchiffrer à leur sujet. OVNI. « Et si les extraterrestres étaient déjà là à nous attendre ?», propose et invite ses followers à découvrir ce qui se passe réellement dans cette série documentaire qui en a fait une tendance avant même sa première.

« Ce fut une expérience magnifique et incroyable. Tu as un soupçon et puis du coup c’est confirmé« , Tenu. Cependant, ce n’était pas la première fois qu’il était en contact avec des extraterrestres : en août de l’année dernière, alors qu’il fêtait son 28e anniversaire, il les voyait pour la première fois. De cette façon, il a commencé à enquêter et l’idée de créer un programme est née. « Ma vie a totalement changé spirituellement« , a conclu le propriétaire de hits tels que Dis moi que tu m’aimes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂