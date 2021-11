Demi Lovato est critiquée pour avoir rejoint le site Web du complot

La semaine dernière, la chanteuse et actrice Demi Lovato a exprimé son enthousiasme sur les réseaux sociaux après avoir été nommée ambassadrice officielle du site « Gaia », sous le postulat « Comprendre le monde qui nous entoure (le connu et l’inconnu) » était quelque chose de très excitant pour sa.

Cependant, un nouveau rapport de The Daily Beast souligne que « Gaia », qui se présente comme une sorte de « Netflix de la spiritualité », présente du matériel faisant allusion à « des canulars sur de sinistres extraterrestres, des vaccins, des cabales mondiales et les maîtres reptiliens », comme en plus d’être un lieu de rencontre pour les « théoriciens du complot QAnon ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kanye West se dit prêt à mettre fin à son différend avec Drake

« QAnon » est une théorie du complot populaire parmi les cercles d’extrême droite aux États-Unis qui suppose l’existence d’un « État profond » qui contrôle le pays composé de grandes personnalités publiques « progressistes » qui constituent en réalité un réseau de trafic d’enfants dont les membres du parti démocrate tels que Barack Obama et Hillary Clinton seraient (soi-disant) impliqués.

Au moment où Demi Lovato a rejoint Gaia, la plateforme précise que la chanteuse serait « tomber amoureuse » complètement de l’étude de la conscience après son expérience avec le Dr Greer et ses « protocoles de méditation » afin de contacter des êtres extraterrestres ». De plus, Lovato aurait montré un grand intérêt pour « Ancient Civilizations » et « Deep Space », deux séries originales de la plateforme.

Suite à l’annonce de ce nouveau partenariat créatif entre Demi Lovato et Gaia, tant les fans de la chanteuse que les personnes opposées au contenu de la plateforme ont indiqué sur les réseaux sociaux que la chanteuse contribue activement à « promouvoir les contenus complotistes dangereux » que la plateforme avait l’habitude d’attirer. lecteurs à l’extrême de l’idéologie de droite.

« Ce n’est pas seulement ‘Gaia pense que la base de fans que Lovato continue de cultiver a le désir d’approfondir les questions plus vastes de la nature de la réalité.’ Mais cela implique un espace de radicalisation d’individus désireux de suivre les traces d’une idole », écrit un internaute sur Twitter à propos de l’action de Lovato en rejoignant cette plateforme.

malgré @peacockTV a légitimé les croyances de Demi Lovato sur les ovnis avec un brillant sûr et maladroit, Lovato a rejoint Gaia TV et a commencé à promouvoir un contenu de complot dangereux, y compris du matériel ancien sur les extraterrestres et les lézards que Gaia utilise pour attirer les lecteurs vers l’extrémisme de droite. https://t.co/Tu0NN7EQoH -Jason Colavito (@JasonColavito)

9 novembre 2021





Peu m’importe s’ils veulent enquêter sur les ovnis ou les théories du complot pendant leur temps libre. Ce qui m’importe, c’est de savoir comment ils font la promotion d’un site qui amplifie les théories du complot dangereuses auprès des 118 000 000 d’abonnés sur IG. https://t.co/KluDPttyUL – Marc-André Argentino (@_MAArgentino)

9 novembre 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Travis Scott couvrira les frais funéraires du défunt dans « Astroworld »

L’intérêt de Demi Lovato pour le contenu de Gaia serait le reflet de sa nouvelle étape en tant que « chercheuse du phénomène ovni ». Après la présentation de son programme « Unidentified », la chanteuse a sauté aux gros titres après avoir affirmé que le mot « extraterrestre » était un terme péjoratif et insultant pour des êtres qui viennent de l’extérieur de cette planète.