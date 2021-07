Demi Lovato dit « si tu me trompes de genre, ça va »

Demi Lovato veut que les fans sachent que ce n’est pas grave s’ils ont des problèmes avec les pronoms du chanteur.

Lovato, qui est sorti en tant que non binaire en mai, utilise maintenant ses/leurs pronoms et dit comprendre que le changement a été « une énorme transition » pour certains de leurs admirateurs – et même pour le chanteur lui-même.

« Si vous me trompez de sexe, ce n’est pas grave », a écrit Lovato, 28 ans, dans un message sincère qu’ils ont partagé sur Instagram et Twitter. « Je me trompe parfois accidentellement! C’est une transition énorme pour changer les pronoms que j’ai utilisés pour moi toute ma vie. Et c’est parfois difficile de s’en souvenir! »

J’ai ressenti le besoin de poster ceci car je trouve souvent que le changement de pronoms peut être déroutant pour certains, et difficile à retenir pour d’autres. Tout dépend de votre intention. C’est important pour moi que tu essayes, mais si tu te trompes, ça va pic.twitter.com/nd37qvMGqk – Demi Lovato (@ddlovato) 13 juillet 2021

« Tant que vous continuerez à essayer de respecter ma vérité et aussi longtemps que je me souviendrai de ma vérité, le changement viendra naturellement », ont-ils poursuivi. « Je suis juste reconnaissant pour vos efforts pour essayer de me souvenir de ce qui compte tant pour mon processus de guérison. »

Demi Lovato a partagé une note avec les fans pour leur faire savoir qu’ils appréciaient leurs efforts pour utiliser leurs pronoms préférés. AUJOURD’HUI Illustration / Emma McIntyre / Getty Images

Le chanteur de « Anyone », qui a partagé le message en l’honneur de la semaine de sensibilisation non binaire, a ajouté : « J’ai ressenti le besoin de publier ceci parce que je trouve souvent que le changement de pronoms peut être déroutant pour certains et difficile à retenir pour d’autres. C’est tout à propos de votre intention. C’est important pour moi que vous essayiez, mais si vous faites une erreur, ce n’est pas grave. »

Dans un suivi tweeter, ont-ils ajouté, « souviens-toi que je t’aime, et pour continuer #nonbinaryawarenessweek. »

Selon Mary Emily O’Hara de GLAAD, « non binaire » est un terme utilisé par des personnes qui existent quelque part le long du spectre des genres, soit entre homme et femme, soit en dehors du binaire.

Cependant, toutes les personnes non binaires n’utilisent pas leurs pronoms. Certains optent pour d’autres pronoms, tels que ze/zir et xe/xim.

De nombreux fans de Lovato ont répondu à leur message en remerciant le chanteur pour leur patience.

c’est très gentil ! Merci de votre compréhension!

J’essaie de faire de mon mieux mais parfois je fais encore des erreurs sans le vouloir et je me sens coupable ! Je t’aime et je te respecterai toujours et accepterai qui tu es ! Je suis toujours là pour toi

– Je t’aime jusqu’à la lune et retour, continue – Ray (@lovtxjaguarr) 13 juillet 2021

« c’est très gentil ! merci de votre compréhension ! J’essaie de faire de mon mieux mais parfois je fais encore des erreurs sans le vouloir et je me sens coupable ! Je t’aime et je te respecterai toujours et j’accepterai qui tu es ! Je suis toujours là pour toi , » une a écrit.

Bien que cela m’ait pris un certain temps pour m’y habituer, votre message ici est assez réconfortant et je respecte de tout cœur votre choix d’utiliser les pronoms que vous souhaitez. – Colin Murphy (@MrDude1993) 13 juillet 2021

« Bien que cela m’ait pris un certain temps pour m’y habituer, votre message ici est assez réconfortant, et je respecte de tout cœur votre choix d’utiliser les pronoms que vous souhaitez », a écrit une autre.

Lovato a annoncé qu’ils n’étaient pas binaires et qu’ils ont changé leurs pronoms lors du premier épisode de leur podcast, « 4D with Demi Lovato » en mai.

Le changement dans la façon dont ils s’identifient, a déclaré le chanteur, « représente le mieux la fluidité que je ressens dans mon expression de genre et me permet de me sentir plus authentique et fidèle à la personne que je sais que je suis et que je découvre encore ».

Vidéo associée :