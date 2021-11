Demi Lovato dit qu’ils sortiraient « absolument » avec un extraterrestre

Répondant à Becky G, Lovato a expliqué: « Absolument, je suis tellement fatigué des humains et de leurs taureaux humains ** t. J’en ai tellement fini … apportez-moi un ET », avant d’ajouter que l’expérience serait « out » de ce monde ».

Il a ajouté: « Demi est un vrai croyant, et au cours de cette aventure courageuse, ils espèrent convaincre leurs amis, leur famille et leurs fans et followers sociaux que non seulement les extraterrestres existent, mais qu’ils sont déjà sur Terre. »