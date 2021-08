Demi Lovato dit qu’ils peuvent ne pas s’identifier comme non binaires toute leur vie

« Il pourrait y avoir un moment où je m’identifie comme trans… il pourrait y avoir un moment où je m’identifie comme non binaire et non conforme au genre toute ma vie. »

Demi Lovato a déclaré qu’il était possible qu’ils ne s’identifient pas comme non binaires à l’avenir.

En mai, le chanteur de ‘Dancing With the Devil’ est sorti comme non binaire et a annoncé qu’il utiliserait les pronoms them/them. Demi, qui a commencé à remettre en question son genre à l’école primaire, explore ouvertement son identité de genre depuis.

Demi a récemment pris la parole lors du 19e Sommet des représentants, qui explore « les paysages culturels et médiatiques en évolution avec des créateurs changeant le visage de leurs domaines » et a présenté des conférences invitées par l’ancienne Première Dame Michelle Obama et la Présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi. Là, Demi a révélé qu’il est possible que leur identité de genre évolue à l’avenir.

LIRE LA SUITE: Demi Lovato dit que ce n’est pas grave si vous les trompez accidentellement

Demi Lovato dit qu’ils peuvent ne pas s’identifier comme non binaires pendant toute leur vie. Photo : Rich Fury/Getty Images pour OBB Media, @ddlovato via Instagram

« Être non binaire, ce que cela signifie… c’est que je suis bien plus que le binaire de l’homme et de la femme », a expliqué Demi. « Et que nous sommes tous tellement plus si nous nous permettons de regarder en nous-mêmes et de défier ce binaire dans lequel nous avons grandi en vivant. »

Ils ont ajouté: « Au début, j’étais très nerveux de sortir comme non binaire parce que je ne voulais pas que les gens pensent que c’était inauthentique. Je voulais juste que les gens voient ce que cela signifiait pour mon processus de guérison. «

Demi pense maintenant que l’exploration de leur genre durera « pour toujours ». Demi a poursuivi: « Il y a peut-être un moment où je m’identifie comme trans… il y a peut-être un moment où je m’identifie comme non binaire et non conforme au genre toute ma vie. s’identifier comme une femme. »

Alors que Demi ne sait pas ce que l’avenir leur réserve en termes d’identité non binaire, leur embrassement là où ils sont actuellement. Demi a conclu: « J’ai le sentiment que ça ne va jamais revenir dans un sens ou dans l’autre, mais je veux juste, il s’agit de le garder ouvert et libre et je suis juste une personne très fluide, et donc ça va avec comment Je m’exprime aussi. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂