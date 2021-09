Demi Lovato dit qu’ils ont eu une expérience OVNI «belle et incroyable»

Demi Lovato a affirmé qu’ils avaient vécu une expérience OVNI « belle » et « incroyable ».

Le chanteur a déclaré qu’ils se trouvaient dans le désert californien et qu’ils avaient été témoins d’un « orbe bleu » flottant dans les airs et que cela « avait complètement changé leur façon » de voir le monde.

Lovato a déclaré: « Nous sommes allés dans le désert à Joshua Tree et j’ai essentiellement vu cet orbe bleu qui était à environ 50 pieds, peut-être moins.

« Il flottait en quelque sorte au-dessus du sol comme 10 ou 15 pieds, et il gardait en quelque sorte ses distances avec moi. »

« Vous avez une idée et puis tout d’un coup cette idée est confirmée. Cela change votre réalité, c’est sûr. »

La pop star parlait avant la première de leur prochaine série documentaire Non identifié Avec Demi Lovato, qui est diffusé sur Peacock ce jeudi (30 septembre) et les voit plonger plus profondément dans le monde des extraterrestres.