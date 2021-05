« Si vous ne connaissez pas l’histoire de quelqu’un avec la nourriture, s’il vous plaît ne faites pas de commentaires sur son corps. »

Demi Lovato a exhorté ses fans à ne pas commenter le corps des autres sur Instagram.

Demi, qui a récemment annoncé qu’ils n’étaient pas binaires, se remet actuellement de la boulimie. Le chanteur de « Dancing With The Devil » a déjà déclaré que leurs problèmes de nourriture avaient commencé à l’âge de huit ans, après la naissance de leur petite sœur.

« Idk qui a besoin d’entendre cela mais complimenter quelqu’un sur sa perte de poids peut être aussi nocif que de complimenter quelqu’un sur sa prise de poids en ce qui concerne le fait de parler à quelqu’un en convalescence d’un trouble alimentaire », a écrit Demi sur Instagram Stories. « Si vous ne connaissez pas l’histoire de quelqu’un avec la nourriture, s’il vous plaît ne faites pas de commentaires sur son corps. Parce que même si votre intention est pure, cela pourrait laisser cette personne éveillée à 2 heures du matin en réfléchissant trop à cette déclaration … »

Demi Lovato dit qu’il est «nocif» de commenter la perte de poids des autres. Image: Rich Fury / Getty Images pour OBB Media, @ddlovato via Instagram

Demi a ajouté: « Est-ce que ça fait du bien? Ouais, parfois. Mais seulement à la voix bruyante du trouble de l’alimentation du cul à l’intérieur de ma tête qui dit » Tu vois, les gens aiment un plus mince toi « ou » si vous mangez moins, vous perdrez encore plus de poids. ‘

«Mais ça peut aussi parfois être nul parce qu’alors je commence à me dire » Bon sang. Qu’est-ce qu’ils pensaient de mon corps avant? » Morale de l’histoire: je suis plus que la coquille de mon âme qui est mon corps et chaque jour je me bats pour me le rappeler, alors je vous demande de ne pas me rappeler que c’est parfois tout ce que les gens voient de moi. »

Histoires Instagram de Demi Lovato. Photo: @ddlovato via Instagram

Demi a été ouvert sur la façon dont se remettre d’un trouble de l’alimentation a ses défis. Cependant, ils ont récemment fait face à des réactions négatives après avoir appelé le magasin de bas-yo, The Bigg Chill, car ils avaient des produits diététiques sans sucre exposés. Demi les a publiquement appelés «vautours de culture diététique», mais The Bigg Chill a insisté sur le fait que les produits sont destinés aux personnes souffrant de maladies telles que le diabète ou la maladie cœliaque. Demi a été critiqué pour avoir attaqué la petite entreprise et a été contraint de s’excuser.

