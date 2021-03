Dans Dancing with the Devil, Demi Lovato dit qu’elle est sobre à cause des drogues dures, mais qu’elle consomme maintenant de l’herbe et de l’alcool avec modération.

Demi Lovato a parlé de son voyage avec sobriété et a révélé qu’elle n’était plus complètement sans substance.

La semaine prochaine (17 mars), les nouveaux docu-séries de Demi Lovato Danser avec le diable sort sur YouTube. La série en quatre parties voit Demi parler franchement de sa surdose de 2018, de son rétablissement et de sa vie depuis lors. Dans la bande-annonce, Demi dit: « J’ai eu beaucoup de vies. Je suis comme un chat, tu sais? J’en suis à ma neuvième vie. Je suis prêt à recommencer à faire ce que j’aime, c’est-à-dire Faire de la musique. »

Maintenant, Demi a expliqué comment son approche de sa propre sobriété avait changé avant la sortie du documentaire.

Demi Lovato dit qu’elle n’a pas été « sobre à la lettre » depuis 2019. Photo: @ddlovato via Instagram, YouTube Originals

S’adressant à Glamour, Demi a déclaré qu’elle se permettait désormais de fumer de l’herbe et de boire de l’alcool avec modération. Demi a révélé qu’elle avait du mal à surmonter son trouble de l’alimentation et à développer une relation saine avec la nourriture tout en étant strictement sobre. Alors, Demi a appelé son gestionnaire de cas de récupération, Charles Cook, pour obtenir des conseils et il lui a demandé ce qu’elle voulait faire.

Demi a déclaré: « Je l’ai appelé et je me suis dit: ‘Quelque chose ne va pas. Je vis un côté de ma vie complètement légalisé et cet autre côté suivant un programme qui me dit que si je me trompe, je vais mourir. Je Je pense que je veux essayer cette chose d’équilibre dans le côté substance de ma vie aussi. » Elle a expliqué que son équipe était «inquiète» mais soutenait son choix.

Dans une interview séparée avec le New York Times, Demi a déclaré: « Je n’ai pas été sobre à la lettre depuis l’été 2019. J’ai réalisé que si je ne me laisse pas une certaine marge de manœuvre, je vais au plus fort. [expletive]. Et ce sera ma mort. »

Demi a également révélé qu’elle est bien consciente qu’elle aura un «retour de flamme» pour ne pas être complètement sobre. Elton John apparaît dans le documentaire en tant que mentor et ami et il indique même clairement qu’il n’est pas d’accord avec sa décision. Il dit: « La modération ne fonctionne pas. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. »

Cependant, dans son interview Glamour, Demi a également précisé que son approche de la sobriété n’était pas quelque chose à suivre pour les autres. Elle a expliqué: « Une solution universelle ne fonctionne pas pour tout le monde. Ce que j’encourage les gens à faire, c’est de faire des choix pour eux-mêmes. L’autonomie, pour moi, est ce qui a changé ma vie. »

