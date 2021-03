Demi Lovato dit qu’elle a fait une rechute d’héroïne après sa surdose de 2018

Demi Lovato parle de sa rechute et de ses expériences d’agression sexuelle dans son documentaire Dancing with the Devil.

AVERTISSEMENT DE DÉCLENCHEUR: cet article contient des informations que certaines personnes peuvent trouver déclenchant ou dérangeantes. Veuillez lire à l’avance avec prudence.

Demi Lovato parle franchement de sa surdose en elle Danser avec le diable documentaire et comment elle a rechuté par la suite.

La semaine dernière (23 mars), Demi a publié les deux premiers épisodes de Danser avec le diable. En eux, Demi parle de ce qui a conduit à sa rechute initiale en 2018 et de la façon dont elle a été violée par son héroïnologue la nuit de sa surdose. Demi explique également que l’overdose était si grave qu’elle a eu trois accidents vasculaires cérébraux et une crise cardiaque. Elle dit également que cela lui a laissé des lésions cérébrales.

Maintenant, Demi a parlé de son rétablissement dans l’épisode 3 et elle dit qu’elle a eu une rechute d’héroïne après sa surdose.

Demi Lovato parle de rechute avec de l’héroïne après sa surdose. Image: Rich Fury / Getty Images pour OBB Media, Demi Lovato via YouTube

Demi dit: « J’aurais aimé pouvoir dire que la dernière nuit où j’ai touché à l’héroïne était la nuit de ma surdose, mais ce n’était pas le cas. Je venais de faire une semaine de retraite intensive de traumatologie. La nuit où je suis revenu de cette retraite, Je l’ai appelé. Je voulais réécrire son choix de me violer. Je voulais maintenant que ce soit mon choix. Et il avait aussi quelque chose que je voulais, qui était de la drogue. «

Elle ajoute: « J’ai fini par me défoncer. Je me suis demandé comment avais-je pris les mêmes médicaments qui m’avaient mis à l’hôpital? J’étais mortifiée de mes décisions. Je l’ai rappelé et j’ai dit: ‘Non, je vais baiser vous.’ Ça n’a rien arrangé, ça n’a rien enlevé, ça m’a juste fait me sentir plus mal. Mais, pour une raison quelconque, c’était ma façon de reprendre le pouvoir. «

Demi explique également comment elle a été agressée sexuellement à l’adolescence dans l’épisode. Elle dit: «Quand j’étais adolescente, j’étais dans une situation très similaire. J’ai perdu ma virginité dans un viol. J’ai rappelé cette personne un mois plus tard et j’ai essayé de corriger les choses en gardant le contrôle et tout ce qu’elle a fait, c’est de faire. je me sens plus mal. «

Elle poursuit: «Les deux fois étaient des reconstitutions de traumatismes dans les manuels. Et je me suis vraiment battu pendant des années, c’est aussi pourquoi j’ai eu beaucoup de mal à accepter le fait que c’était un viol quand cela s’est produit. J’ai dit: « Hé, je suis vierge, je ne veux pas le perdre de cette façon », et cela n’avait pas d’importance pour eux. Ils l’ont fait de toute façon. «

Demi dit aussi: « Je l’ai intériorisé et je me suis dit que c’était de ma faute parce que je suis toujours allé dans la pièce avec lui. Je suis toujours en contact avec lui. Je faisais partie de cette foule de Disney qui a déclaré publiquement qu’ils attendaient le mariage. Je n’ai pas eu la première fois romantique. Ce n’était pas ça pour moi et c’était nul et ensuite je devais voir cette personne tout le temps. «

Elle termine ses commentaires en disant: « L’histoire de My Me Too raconte à quelqu’un que quelqu’un m’a fait ça et qu’ils n’ont jamais eu de problèmes pour ça. Ils n’ont jamais été sortis du film dans lequel ils étaient. »

